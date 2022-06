"Te felicito": la canción de Shakira que habla de la infidelidad de Piqué

La canción de Shakira que delata la infidelidad de Piqué

"Te felicito que bien actúas", dichas palabras en la nueva canción de Shakira podrían ser la muestra clara de que Piqué si la engañó.

Las redes sociales se han estremecido con la presunta infidelidad de Gerard Piqué a la colombiana, con quien ha formado una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo.

A raíz de que el escándalo de infidelidad de Piqué salió a flote, los internautas hallaron relación entre la nueva canción de Shaki con el amargo momento que seguramente atraviesa su familia.

La canción de Shakira que delata la infidelidad de Piqué

Para poder entender un poco el trasfondo de la polémica entre Shaki y Gerard debemos prestar atención a la letra de "Te Felicito", su nueva canción a dueto con Rauw Alejandro.

Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebalsó el vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien esе show

Te felicito, qué bien actúas

Dе eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti

En redes sociales aseguran que la letra de la canción describe el supuesto engaño de Piqué, quien según medios españoles ésta lo habría descubierto siendo infiel con otra mujer.

“Ella ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia, no queda nada… Ya viven en diferentes pisos y va desbocado”, declararon medios españoles.

Cabe resaltar que no hay ninguna declaración alguna por parte de los involucrados, sin embargo la colombiana podría estar atravesando por un delicado momento en su relación.

¿Cuánto tiempo llevan Shakira y Piqué?

¿Cuánto tiempo llevan Shakira y Piqué?

Shaki y Gerard se conocieron en 2010 cuando la colombiana filmaba el vídeo oficial de su hit global "Waka Waka", tema oficial del Mundial de Fútbol Sudáfrica.

Shakira procreó dos hijos con Piqué, mismos que se sabe han estado acompañando a la cantante en sus más recientes eventos, tales como su paseo en Nueva York, la visita al show de Jimmy Fallon o su presencia en la alfombra roja del festival Cannes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!