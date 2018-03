Te dejamos todas las nominaciones de los Premios Oscar 2018

Premios Oscar 2018

Los actores Andy Serkins y Tiffany Haddish han sido los encargados de anunciar los nombres de todos los nominados en los premios de este año, edición en la que todas las miradas parecen apuntar a ‘La forma del agua’como la gran favorita, dado que compite en 13 categorías.

Además del film de Guillermo del Toro, en la categoría de mejor películacompiten ‘Call Me By Your Name’, ‘El instante más oscuro’, ‘Dunkerque’, ‘Déjame salir’, ‘Lady Bird’, ‘El hilo invisible’, ‘Los archivos del pentágono’, ‘La forma del agua’ y ‘Tres anuncios en las afueras’.

Al Oscar como mejor director están nominados Guillermo del Toro, Christopher Nolan, Greta Gerwig, Paul Thomas Anderson y Jordan Peele. Cinco nombres para suceder a Damien Chazelle por su obra ‘La La Land’, que le coronó el año pasado.

El Oscar a la mejor película cierra la gala como colofón final

En la categoría de mejor actriz protagonista no podía faltar un año más Meryl Streep, que competirá con Sally Hawkins, Frances McDormand, Margot Robbie y Saoirse Ronan. Sus homólogos masculinos son Timothée Chalamet, Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya, Gary Oldman, Denzel Wahington.

En cuanto a guiones, para el mejor guión original están nominadas ‘The Big Sick’, ‘Déjame salir’, ‘Lady Bird’, ‘Tres Anuncios en las afueras’ y ‘La forma del agua’. Mientras que el mejor guión adaptado se disputará entre ‘Call Me By Your Name’, ‘The Disaster Artist’, ‘Molly’s Game’, ‘Mudbound’ y ‘Logan’.

El número de categorías varía cada año

En el capítulo de mejor documental compiten ‘Faces Places’, ‘Last Man in Alepo’, ‘Strong Island’, ‘Abacus: Small Enough To Jail’ e ‘Icarus’. Mientras que el premio a mejor película extranjera se lo llevará una de estas cinco: la libanesa The Insult’, la rusa ‘Loveless’, la sueca ‘The Square’, la húngara ‘On Body and Soul’ o la chilena ‘Una mujer fantástica’.

Mary J. Blige, Alison Janney, Laurie Metcalf, Octavia Spencer y Leslie Manville están nominadas al Oscar a la mejor actriz de reparto. Mientras que en categoría masculina la estatuilla será para Willem Dafoe, Woody Harrelson, Richard Jenkins, Chistopher Plummer o Sam Rockwell.

El resto de nominaciones en otras categorías

Mejor diseño de producción

‘La bella y la bestia’

‘Blade Runner 2049’

‘Dunkerque’

‘El instante más oscuro’

‘Las forma del agua’

Mejor fotografía

‘Blade Runner 2049’

‘Dunkerque’

‘El instante más oscuro’

‘Las forma del agua’

‘Mudbound’.

Mejor diseño de vestuario

‘La bella y la bestia’

‘El instante más oscuro’

‘El hilo invisible’

‘La forma del agua’

‘Victoria y Abdul’

Mejor edición de sonido

‘Baby Driver’

‘Blade Runner 2049’

‘Dunkerque’ ‘La forma del agua’

‘Star Wars: Los últimos jedi’

Mejor mezcla de sonido

‘Baby Driver’

‘Blade Runner 2049’

‘Dunkerque’

‘La forma del agua’

‘Star Wars: Los últimos jedi’

Mejor corto de animación

‘Dear Basketball’

‘Garden Party’

‘Lou’ ‘Negative Space’

‘Revolting Rhymes’

Mejor corto de imagen real

‘DeKalb Elementary’

‘The Eleven O’clock’

‘My Nephew Emmet’

‘The Silent Child’

‘Watu Wote’

Mejor banda sonora original

‘Dunkerque’

‘El hilo invisible’

‘Tres anuncios en las afueras’

‘Star Wars: Los últimos jedi’

‘La forma del agua’

Mejor canción

‘Mighty river’, de ‘Mudbound’

‘The Mistery of Love’, de ‘Call Me By Your Name’

‘Remember Me’, de ‘Coco’

‘Stand Up For something’, de ‘Marshall’

‘This Is Me’, de ‘El gran Showman’

Mejores efectos visuales

‘Blade Runner 2049’

‘Star Wars: Los últimos jedi’

‘Guardianes de la galaxia: vol. 2’

‘Kong: Skull Island’

‘La guerra del planeta de los simios’