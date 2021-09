Te decimos dónde ver el final de la quinta temporada de Rick and Morty

Rick and Morty, la exitosa serie creada por Justin Roiland y Dan Harmon, estrenó el último episodio de su quinta temporada este domingo 5 de septiembre. Tras más de 50 episodios, los fans pudieron disfrutar de un final de larga duración, en el cual se transmitieron dos episodios: ‘Forgetting Sarick Mortshall’ y ‘Rickmurai Jack’.

Ambos capítulos están disponibles de manera exclusiva en la plataforma de HBO Max, pero para poder disfrutarlo debes de contar con una suscripción mensual. Los dos episodios finales tienen una duración mayor a 20 minutos cada uno y de acuerdo a comentarios en redes sociales, estos han dejado muchas dudas a los fanáticos.

En lo que respecta a una sexta temporada, la productora Adult Swim dio a conocer en 2018 que la serie había sido renovada para tener 70 nuevos episodios de los cuales ya hemos visto 20, por lo que es probable que la próxima entrega llegue en el primer trimestre del 2022.

¿Qué pasa en el final de temporada?

El final de temporada ya está disponible en HBO Max.

El episodio 9 muestra que Rick y Morty ya no tienen una buena relación, por lo que deciden separarse. El abuelo reemplaza a su nieto por dos cuervos, mientras que el chico se une a un extraño de nombre Nick para vivir nuevas aventuras. De esta manera llegamos al capítulo final, el cual presenta un nuevo show titulado ‘Rick and Two Crowns’.

Tras fallar, ambos quieren regresar a la normalidad. Mientras tanto, surgen clones de los protagonistas, los cuales serán utilizados por Evil Morty para romper la Curva Finita Central y finalmente escapar, aunque algunas situaciones nos harán cuestionar sobre si él es el villano del proyecto nominado a mejor serie animada en los Emmy 2020.

¿Dónde puedo ver los capítulos de Rick y Morty?

La serie, a excepción de la última temporada, está disponible también en Netflix.

Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la quinta temporada está disponible de manera exclusiva en HBO Max. Sin embargo, las cuatro primeras entregas de Rick and Morty ya están en Netflix en una versión censurada, lo cual ha causado el enojo de los fans.

