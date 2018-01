¿Te crees fanático de Beyoncé? Averigua realmente cuánto sabes de su vida.

Su nombre completo es Beyoncé Giselle Knowles-Carter, nació el 4 de septiembre de 1981 en Houston Texas, ciudad donde creció.

Es conocida no solo por su inigualable voz, también por ser una excelente bailarina, compositora, actriz, productora discográfica, diseñadora de modas, modelo y gran empresaria.

Desde niña se destacó por sus dotes artísticos participando en varios concursos de baile y canto en su ciudad natal ganando siempre los primeros lugares.

Beyoncé de niña

Después de tocar muchas puertas y con todo el apoyo de su familia, en 1997 saltó a la fama como vocalista principal del grupo Destiny´s Child junto con Kelly Rowland, Le,Toya Luckett y LaTavia Roberson. El grupo era manejado por su padre, Mathew Knowles.

Tiempo después el famoso cuarteto femenil se convirtió en un trió: Beyonce, Kelly y Michelle Williams. El cambio no solo las benefició, sino que las llevó a vender más de 60 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los grupos femeniles con mayores ventas en la historia.

Un dato que tienes que saber es que la mayoría de los éxitos de Destiny´s Child fueron coescritos y coproducidos por la misma Beyoncé.

Beyoncé en Destiny´s Child

En el 2003 comienza su carrera como solista al lanzar su primer álbum titulado Dangerously in Love. Su éxito no tardó en aparecer, para su primera semana ya había alcanzado el primer lugar en ventas con más de 317 mil copias, en total vendió 11 millones y con este ganó 5 Grammys.

Crazy in love, el primer sencillo del álbum a dueto con Jay-Z, se mantuvo 8 semana seguidas como el número uno de la lista Billboard Hot 100.

Beyoncé se convirtió en la primera cantante, después de The Beatles es posicionar su álbum y sencillo en primer lugar tanto en EE.UU como en Reino Unido pasando a la historia. ¿Lo sabías?

Beyoncé cargando sus 5 Grammys en 2003

Como solista vinieron más éxitos en el género R&B, soul y hip hop. Lanzó su segundo álbum B´Day en el 2006 con temas que aún recordamos, como Beautiful Liar, Deja Vu e Irreplaceable.

Para su tercer álbum en el 2008 nombrado “I Am… Sasha Fierce”, Beyoncé nos dejó ver una nueva faceta mostrándonos a su álter ego, lo que la llevó a romper récord ganando 6 Grammys. Y es que ¿qué mujer no bailó con Single Ladies? Sencillo ganador a canción del año.

Beyoncé gano 6 Grammys en el 2008

Después de un descanso en el 2011 saca su cuarto álbum 4 y el quinto en el 2013 titulado Beyoncé. Este último fue sumamente criticado por la manera en que Queen B experimentó con temas más fuertes a lo que sus seguidores estaban acostumbrados a escuchar en sus canciones.

En el 2016 su sexto álbum Lemonade fue lanzado junto con un largometraje estrenado en HBO donde presentaba su nuevo material audiovisual en compañía de grandes artistas invitados como The Weekend y James Blake. En esta película llamada Beyoncé: La vida no es más que un sueño, la artista saca sus dotes de directora y productora mostrándole al mundo de lo que está hecha.

Beyoncé video Formation

También hemos tenido la oportunidad de verla actuar en papeles protagónicos en películas como Dreamgirls, que fue nominada a los Golden Globes, The Pink Panther y Obsessed.

¿Sabes quien es la mayor influencia musical de Beyoncé? Queen B tiene 2 ejemplos a seguir. Sin lugar a duda el más grande es Michael Jackson, quien lo considera su ídolo. El Segundo es Diana Ross por ser una artista muy versátil, tal como en la actualidad es nuestra querida Beyoncé.

Beyoncé película Dreamgirls

Además de su exitosa trayectoria, Beyoncé nos ha enamorado desde el 2002 con su envidiable romance con el rapero Jay-Z, el cual ha influenciado en sus grandes éxitos. Su amor fue sellado con una hermosa boda en París Francia en el 2008. A pesar de los rumores y críticas la pareja dió a luz a su primera hija Blue Ivy Carter en el 2012 y en 2017 a los gemelos Rumi y Sir Carter, así pudimos observar a Beyoncé en su mejor faceta, la de mamá.

Algo que no muchos saben es que la feminista junto con su esposo se volvieron veganos desde el 2015 e incluso tienen un puesto de comida vagana a domicilio. ¿Estabas al tanto de esto?

Beyoncé y su familia

Sin lugar a duda Beyoncé es una artista difícil de igualar en todos los sentidos. A lo largo de su carrera a vendido más de 100 millones de copias como solista y ha ganado 22 Grammys. En el 2000 fue reconocida como la artista de la década por la Recording Industry Association of America. En el 2013 la revista Time la incluyó en la lista 100 de personas más influyentes del mundo y Forbes la posicionó en la cima de la lista Celebrity 100, convirtiéndose en la artista negra mejor pagada de la historia.