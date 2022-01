Te contamos todo sobre el reencuentro de las Spice Girls este 2022

Los fanáticos de las Spice Girls siempre han anhelado un reencuentro y colaboración de las cantantes en los escenarios.

Lamentablemente, la diseñadora Victoria Beckham siempre ha dejado muy claro en todas las entrevistas, que este suceso no sucederá, sin embargo, recientemente se ha hablado de un posible reencuentro del grupo.

Después de que el año pasado comenzaran a surgir rumores que las Spice Girls estarían planeando ‘en secreto’ una gira para 2023, por el momento esta reunión sería una de las más esperadas por los fanáticos del grupo femenino.

El tan esperado reencuentro de las Spice Girls

De acuerdo al medio de comunicación "The Sun" la boda de Brooklyn Beckham, primogénito de Victoria y David Beckham, con la guapa Nicola Peltz se celebrará el próximo mes de abril y al evento están invitadas, por supuesto, las ex compañeras de la diseñadora, Geri Horner, Mel B, Mel C y Emma Bunton, quienes han confirmado su asistencia.

“Ha sido una invitación muy adorable y todas las chicas están emocionadas".

Va a ser la primera vez que las cinco Spice Girls acuden juntas a un acto social después de aquel reencuentro en el 2019 en la fiesta de Brooklyn Beckham, muchas de las integrantes han confirmado que están deseando verse y ponerse al día de todas sus novedades.

¿Por qué se separaron las Spice Girls?

El grupo de las Spice Girls se convirtieron en un icono pop y cultural, fueron un icono pop, que se dedicó a popularizar la expresión Girl Power!

Como te compartimos en La Verdad Noticias, su separación fue de gran lamento para sus millones de fanáticos alrededor del mundo y llenó a todos de preguntas del porqué se separaron. Durante seis años seguidos, las Spice Girls sin duda fueron el grupo musical más popular en la mayoría de los países alrededor del mundo.

Lamentablemente todo terminó y en el año 2000 anunciaron su separación.

Nunca quedó clara la razón por la que entró en pausa indefinida, pero la ex integrante Victoria Beckham decidió confesar la verdad de lo ocurrido y es que Victoria confesó a Vogue Australia que la razón de la separación de las Spice Girls fue a causa del legendario músico británico, Elton John.

"Recuerdo estar sentada muy cerca del escenario y verlo cantar esas canciones que había cantado una y otra vez, año tras año, y su pasión y su disfrute era increíble, incluso después de todo ese tiempo." mencionó Beckham.

Beckham reveló que fue ahí cuando descubrió que la música en realidad no era su pasión y dijo que no se veía cantando las mismas canciones durante el resto de su vida.

