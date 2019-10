Te compartimos los más recientes lanzamientos del Rock internacional

Buena música está surgiendo en la escena internacional demostrando que el rock como fenómeno musical sigue adelante adaptándose a las nuevas corrientes para crear su propia propuesta ideal para paladares exigentes.

"Cry" será el próximo álbum del conjunto liderado por Greg Gonzalez, que fue adelantado tiempo atrás con 'Heavenly' y que ahora suma un segundo adelanto.

"Creo que hay algo mágico con esta canción", explicó el cantante y guitarrista, relatando que tardó cerca de dos años en terminarla, tiempo en que llegó a la isla de Mallorca con un cúmulo de ideas. Tras abandonar la isla y vivir un romance, el track todavía no estaba completo. Finalmente, Gonzalez lo resolvió y 'Falling in Love' pudo ser de este nuevo trabajo, agendado para el 25 de octubre.

"La banda se está moviendo hacia una nueva dirección". Así justificó Janet Weiss su salida de Sleater-Kinney, oficial poco antes del lanzamiento de “The Center Won’t Hold”. Su título en español significa “El centro no aguantará” y sirve de prefacio -visto lo que pasó- a la decisión del grupo de llamar a Annie Clark para cumplir labores de producción. Una movida que derivó en la separación del núcleo histórico, los lazos pueden durar toda la vida, pero también aflojar o ser interrumpidos. Y este trabajo es un buen ejemplo.

Que el motor creativo de St. Vincent sea parte de este proyecto va por una necesidad sonora. Y también retórica. El track titular arranca con un atrevimiento que haría recordar a Nine Inch Nails, cortesía de una capa atmosférica tenebrosa.

Guns N Roses se presentó días atrás en el INTRUST Bank Arena de Wichita (Kansas), con un set de 22 canciones, incluyendo una gran novedad para los asistentes: 'Locomotive'.

La canción perteneciente a "Use Your Illusion II" -que hace poco estuvo de aniversario- no era interpretada por la banda hace 27 años. Mucho tiempo, por lo que su presencia en el setlist fue muy aplaudida en el recinto.

Te dejamos con el video, capturado por los fans. Guns N' Roses sigue con algunos compromisos en vivo, como en Austin City Limits. No olvidemos también la posibilidad de un nuevo álbum, el primero con Slash y Duff McKagan desde "The Spaghetti Incident?" (1993).

Motley Crue ha publicado un nuevo videoclip que ha servido como banda sonora a su película biográfica utilizando un tema ya conocido, se trata de “Same Ol’ Situation”, perteneciente al álbum "Dr. Feelgood” de 1989, que apenas el el mes de septiembre cumplió 30 años de haber sido lanzado.

En el video podemos ver escenas de la banda real en su época de mayor gloria mezcladas con algunas de su biofilm “The Dirt”.

Los finlandeses de Apocalyptica han lanzado su nuevo álbum al que han titulado “Ashes Of the Modern World”, un adelanto de su próximo disco de estudio, “Cell-O”, el noveno de su carrera el cual será liberado el 10 de enero a través del sello Silver Lining Music. Este video fue dirigido por Ville Juurikkala quien ha trabajado con bandas del calibre de Guns N Roses y Aerosmith.

Ricardo D. Pat