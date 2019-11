Te compartimos las noticias más recientes del rock internacional

Coldplay presenta un tercer adelanto de "Everyday Life", su más reciente álbum de estudio que verá la luz el viernes 22 de noviembre. En efecto, el cuarteto inglés está decidido a no descansar. Luego de terminar su gira mundial, se concentraron en la ayuda de armar el documental "A Head Full of Dreams", dirigido por Mat Whitecross, pero también prepararon nuevo material, "Everyday Life.

De aquel trabajo doble escuchamos días atrás dos adelantos, 'Orphans' y 'Arabesque'. Durante su participación en el programa Saturday Night Live, Coldplay estrenó el track homónimo, cuya versión de estudio también se encuentra disponible.

Them Crooked Vultures podría retornar según afirma Josh Homme: "Todos queremos hacer otro disco de Them Crooked Vultures", dijo el guitarrista y cantante, señalando que este proyecto integrado por Dave Grohl y John Paul Jones que lanzó su debut hace más de una década podría estar de regreso.

Ha pasado más de una década desde el trabajo debut de este proyecto que unió a grandes nombres del rock, con el hombre de Queens of the Stone Age siendo acompañado por Dave Grohl y John Paul Jones. Hace un tiempo, el líder de Foo Fighters aseguró que "siempre se está cocinando algo" con Them Crooked Vultures. Y Homme parece estar de acuerdo.

Falleció Timi Hansen, bajista original de Mercyful Fate Lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer a la edad de 61 años el lunes 4 de noviembre.

Sus cercanos y el mismo King Diamond comenta al respecto: "Hoy supe que perdí a uno de mis amigos más queridos, quien -durante harto tiempo- estuvo luchando contra el cáncer de una forma muy valiente. Él no solamente era mi compadre de pieza en las primeras giras de Mercyful Fate, si no que también era mi bajista favorito de todos los tiempos. Tuve mucha suerte de visitarlo antes en su departamento, junto a otros amigos, teniendo una tremenda tarde que jamás olvidaré.

Hansen participó en los discos más icónicos de Mercyful Fate, desde 1981 a 1985, y luego de 1992 a 1993. Además estuvo en King Diamond desde el '85 al '87.

Steve Perry edita un nuevo single navideño. Así es, antes de que termine el 2019, el ex cantante de Journey editará material inédito.

En los últimos días, el icónico cantante lanzó 'Silver Bells', uno de las canciones estándar de dicha época, que es de su total gusto. "Son ciertamente días maravillosos del año, con muchas emociones", afirmó el ex Journey sobre esta publicación, que no es un acto inédito en su carrera, pues el año pasado compartió su versión de 'Have Yourself a Merry Little Christmas'. Ambas piezas se podrán adquirir en formato vinilo y las puedes escuchar a continuación.

Sobre música propia, Perry reveló semanas atrás que antes de que termine el 2019 tendremos nueva música, quizás el sucesor de "Traces", su primer álbum en cerca de un cuarto de siglo. Hay Steve Perry para rato.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Se viene el proyecto "Criminales". La escena metalera de Chile se une para lanzar fuerte grito de resistencia. Frente al caos actual provocado por la violencia desmedida, el abuso de poder y violación a los derechos humanos por parte de los agentes del estado, distintos músicos y artistas de la escena metalera han decidido alzar la voz, aquí un pequeño adelanto.

Ricardo D. Pat