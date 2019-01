"¿Te cabe todo eso en la boca?" Gordon Ramsay acosa a Sofía Vergara (VIDEO)

El movimiento “Me Too” creado ha tomado una fuerza increíble en los últimos meses, pues la convocatoria busca alentar a las personas a armarse de valor y denunciar los abusos en su contra, tratando de esta manera de erradicar el acoso y el abuso sexual, del que mayormente las mujeres son víctimas.

Pero al parecer a una famosa celebridad no le importó el delicado tema.

¿Quién es la celebridad?

Gordon Ramsay

Se trata nada más y nada menos que del famoso chef internacional Gordon Ramsay, quien es probablemente el exponente de cocina más exitoso y conocido del mundo, pues además de su talento en la gastronomía es reconocido por su explosiva actitud, donde ha puesto a temblar a más de uno.

Pero al parecer su conducta se le fue de las manos, y acosó en publicó a la famosa actriz Sofía Vergara, pues ha estado circulando un video donde ambas celebridades visitaron un popular show nocturno y fue ahí donde ocurrió el incómodo momento.

Sofía Vergara

Esto ocurrió en el año 2010, cuando Gordon Ramsay, y la estrella de la serie “Modern Family” Sofía Vergara se presentaron a “The tonight show with Jay Leno” donde ambos fueron entrevistados, y el chef le hizo preguntas a la actriz refiriéndose a su personaje en la serie.

"¿Solo gritas así en la habitación?"

Gordon Ramsay y Sofía Vergara

Gordon Ramsay le pregunto sobre su escandaloso tono de voz, que es conocido por su personaje, a lo que Sofía Vergara respondió qué: “: "No suelo gritar así en la vida real, era todo actuación. ¿Los he asustado?" y el chef inició su primera ofensa respondiendo "¿Solo gritas así en la habitación?" cosa que a la actriz le molestó, pero pasó por alto.

Si esto no fuera suficiente, Gordon Ramsay comenzó a proyectar una serie de imágenes de la actriz en bikini mientras comía pizza, y le dijo en un tono burlón: “Todo eso te cabe en la boca” ante la mirada atónita de los espectadores.

Gordon Ramsay y Sofía Vergara

En este momento Sofía Vergara ya se veía evidentemente enojada y aún más al ver que Jay Leno, el conductor no hizo nada para detener a Gordon Ramsay, quien no conforme con sus ofensas, trató de tocarle las piernas a la actriz, quien no lo soportó y le dio un manotazo frente a todos.

