¿Taylor Swift ya planea su boda con Joe Alwyn? ¡Quiere casarse YA!

Taylor Swift, supuestamente, quiere casarse con Joe Alwyn lo antes posible. Se dice que la cantante de Look What You Made Me Do está tan enamorada que desea contraer matrimonio rápidamente.

Un informe del National Enquirer afirmó que Taylor Swift y Joe Alwyn estuvieron juntos durante la cuarentena por el coronavirus. Como resultado, la pareja se "embriagó" tanto de amor que decidieron casarse de inmediato.

Taylor Swift planea su boda sureña

La cantante de 30 años ya no quiere esperar y perder más tiempo. Quiere correr al altar con su novio, Joe Alwyn y está decidida a casarse lo antes posible.

La fuente supuestamente le dijo a la revista, National Enquirer que Taylor Swift podría haber salido con muchas celebridades, pero la cantante los llama "malos romances".

"Taylor dice que ningún otro hombre con el que haya salido se acerca a Joe y no quiere perderlo"

Taylor Swift ha descrito a Joe Alwyn como su relación más estable

Según el informe, la pareja programó sus nupcias este verano, pero la crisis de COVID-19 detuvo sus planes. El informante dijo que Taylor Swift eligió el lugar y le gustaría tener una boda sencilla con Joe Alwyn en su mansión en Nashville.

"Saben que si hicieran una boda tradicional tendrían que esperar varios meses más", compartió el informante sobre los planes de la ganadora del Grammy.

Taylor Swift quiere una boda "rápida"

Curiosamente, hay otra versión de la supuesta boda planeada de Taylor Swift con Joe Alwyn.

Heat informó que Taylor Swift se casará y, debido a que está apurando la boda, la ceremonia se llevará a cabo virtualmente a través de Zoom. La pareja no podía esperar hasta el próximo año para intercambiar "Acepto", por preparan una "ceremonia de boda rápida".

"Habían planeado llevar a cabo algo en el Reino Unido, pero con la prohibición de viajar en vigor, se movieron al plan B", dijo la fuente al tabloide. "Están considerando la posibilidad de celebrar una boda Zoom o organizar algo íntimo y discreto en Nashville".

¿Taylor y Joe realmente se van a casar?

Cabe señalar que Gossip Cop ya desacreditó este informe que fue publicado por la revista Heat. El sitio de verificación de hechos declaró firmemente que no hay verdad en las afirmaciones de que Taylor Swift se apresura a casarse con su novio de hace años.

La publicación también refuta el último rumor del National Enquirer porque, en primer lugar, los dos aún no están comprometidos. Tampoco tienen prisa por casarse.

Joe Alwyn visita a Taylor Swift en grabaciones de su documental para Netflix

Fuentes cercanas a la pareja también desmintieron los rumores.

¿Crees que los rumores de boda entre Taylor Swift y Joe Alwyn sean ciertos? Dinos en los comentarios.