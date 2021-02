Taylor Swift ya no realizará su tour “Lover Fest”; el evento se había pospuesto

Taylor Swift ha hecho oficial lo que la mayoría de los fanáticos ya sospechaban: el puñado de programas del tour “Lover Fest” que tenía programado hacer en el verano de 2020 no ocurrirá en el verano de 2021, tampoco, ni nunca.

Si bien los fanáticos habían tenido anteriormente la opción de conservar sus boletos en caso de que fuera posible reprogramarlos, ella ha descartado esa posibilidad.

"Me encanta venir aquí para contarte buenas noticias o para compartir un nuevo proyecto contigo", escribió Swift en sus cuentas de Instagram y Twitter.

“No es mi cosa favorita en el mundo tener que contarte noticias que me entristecen. Lo siento mucho, pero no puedo reprogramar los shows que pospusimos. Aunque los reembolsos han estado disponibles desde que pospusimos por primera vez los espectáculos del Lover Fest, muchos de ustedes se quedaron con sus boletos”y, afirmó, “yo también me aferré a la idea de que podríamos reprogramar”.

Ella continuó: “Esta es una pandemia sin precedentes que ha cambiado los planes de todos y nadie sabe cómo será el panorama turístico en el futuro cercano. Estoy tan decepcionada de que no podré verte en persona tan pronto como quisiera. Te extraño muchísimo y no puedo esperar a que podamos estar todos juntos en los espectáculos de nuevo".

Taylor Swift hora tiene tres álbumes sin tour mundial

Se esperaba el anuncio, ya que prácticamente nadie en el negocio de la música está viendo que las vacunas aumentan lo suficientemente rápido como para que cualquier superestrella pueda pasar los meses necesarios para planificar y poner a la venta los espectáculos de verano en los estadios.

El CEO de Live Nation, Michael Rapino, se expresó optimista en una llamada de ganancias la semana pasada de que los conciertos podrían reanudarse tan pronto como a mediados del verano.

Pero es poco probable que eso suceda al nivel que ve producciones diseñadas teatralmente del tipo al que los fanáticos de Taylor Swift están acostumbrados, en pleno de estadios de fútbol a su máxima capacidad.

Swift también podría tener razones artísticas para querer finalmente poner a dormir los espectáculos del Lover Fest, incluso en el improbable caso de que los espectáculos completos en el estadio se hayan vuelto plausibles este año.

Taylor había anunciado diversas fechas para su tour en varios países. Pero todas fueron pausadas y ahora han sido canceladas definitivamente/Foto: Music Mundial

Desde que salió el álbum "Lover" en 2019, posteriormente lanzó dos álbumes de 2020 grabados en cuarentena, "Folklore" y "Evermore", que representan lo opuesto a "Lover" en casi todos los sentidos, desde la paleta de colores hasta el estilo de producción.

Y es difícil imaginar a Swift aferrándose a sus ideas para hacer una gira detrás de “Lover” cuando su material más fresco representa un giro a la izquierda tan radical como cualquier estrella del pop ha hecho en tan poco tiempo.

En otras palabras: puede ser difícil hacer una gira detrás de "You Need to Calm Down" después de haberse calmado. ¿Crees que Taylor Swift juntará sus tres álbumes en un sólo tour de conciertos? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.