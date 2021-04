Taylor Swift ya había escrito pop antes de su álbum 1989

Cuando Taylor Swift lanzó su quinto álbum, 1989 , en 2014, se aseguró de anunciar que era su primer proyecto totalmente pop. Pero la escritura estaba en la pared para su transición de género mucho antes.

En una nueva entrevista sobre su proyecto regrabado de 2008 Fearless (Taylor's Version) con Audacia (anteriormente Radio.com ), Swift dice que la canción recientemente lanzada de "From the Vault" "Mr. Perfectly Fine" dejó en claro que tenía más que música country en mente.

"'Mr. Perfectly Fine' es una canción que escribí sola", dice sobre la pista, que recientemente coprodujo con Jack Antonoff, un colaborador ahora frecuente con quien trabajó por primera vez en 1989 , pero que fue escrita en sus días sin miedo .

"Definitivamente fue un indicador temprano de que me arrastraba hacia una sensibilidad pop. Siempre he escuchado todo tipo de música, y aunque Fearless es un álbum de country, siempre había estas melodías pop arrastrándose".

Los inicios Pop de Taylor Swift

Por supuesto, el cruce de Swift a la corriente principal realmente se puso en marcha con el lanzamiento original de 2008 del álbum de estudio Fearless , que generó dos de sus mayores éxitos de Pop Airplay hasta la fecha: "Love Story", que encabezó las listas de éxitos y el segundo "You Belong With Me" y obtuvo su primer álbum del año en los Grammy.

Además de las vibraciones pop de "Mr. Perfectly Fine", la canción también es un indicador bastante bueno de la sensibilidad adolescente de Swift en el momento en que la escribió. "Creo que las letras son maravillosamente mordaces y llenas de la angustia adolescente que esperarías escuchar en un álbum que escribí cuando tenía 17 o 18 años o en esa cúspide", dice.

"Mr. Perfectly Fine" fue una de las canciones inéditas de Fearless más comentadas gracias a teorías de los fans que está dirigido al ex Joe Jonas de Swift.

