Taylor Swift ya es dueña de su música, al estrenar “Fearless (Taylor’s Version)”

Taylor Swift ha lanzado el primero de sus álbumes regrabados. El jueves, la cantante estrenó la nueva versión de su segundo álbum, Fearless. La regrabación, Fearless (Taylor's Version), incluye 26 canciones, incluidas seis inéditas.

La cantante también compartió videos con letras de todas las canciones en su canal de YouTube luego del lanzamiento.

"Mi versión de Fearless tendrá 26 canciones porque he decidido agregar canciones de la bóveda (from the vault), que son canciones que casi forman el álbum original de Fearless", expresó la cantante.

"Pero ahora volví y las grabé para que todos puedan para escuchar no solo las canciones que hicieron el álbum, sino las canciones que casi lo hicieron: la imagen completa", dijo Swift en un video que se transmitió en Good Morning America al anunciar la regrabación.

Taylor estrenó por primera vez el disco "Fearless" en 2008/Foto: Instagram

Como los fanáticos anticiparon el álbum reinventado, el jueves, Swift compartió fragmentos de sus canciones grabadas en varias plataformas de redes sociales antes del lanzamiento.

Swift incluso contó con la ayuda de los cantantes Olivia Rodrigo y Conan Gray, quienes compartieron videos de ellos mismos bailando y cantando "You Belong With Me" y "White Horse" de Swift.

Aunque Fearless es el segundo álbum de Swift, es el primero de sus lanzamientos de Big Machine que vuelve a grabar.

El álbum, que incluye los exitosos sencillos "You Belong With Me" y "Fifteen", ganó el Grammy al álbum del año en 2010. Desde entonces, la cantante Taylor Swift ha sido reconocida como la única artista solista femenina en haber ganado el tercer premio veces.

Taylor Swift regrabó sus primeros seis álbumes

En febrero, Swift ofreció a los fanáticos la primera vista previa del nuevo álbum Fearless al lanzar una versión regrabada de su sencillo de 2008, "Love Story", llamado "Love Story (Taylor's Version)".

El mes pasado, Swift dio a conocer su primera canción "de la bóveda" llamada "You All Over Me", que incluía a la cantante de country Maren Morris.

A principios de esta semana, Swift también lanzó otra canción de bóveda, "Mr. Perfectly Fine". Keith Urban también se une al cantante para una colaboración en "That's When" y cantando armonías en "We Were Happy".

La cantante confirmó por primera vez en 2019 que volvería a grabar sus primeros seis álbumes, que incluye a Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) y Reputation de 2017 para compensar los controvertidos $300 millones acuerdo entre Scooter Braun y el fundador de Big Machine Label Group, Scott Borchetta.

Además de volver a grabar sus masters, Taylor Swift lanzó dos nuevos álbumes, Folklore y Evermore.

Recientemente ganó el álbum del año por Folklore en la 63a edición de los premios Grammy, lo que la convirtió en la única artista solista femenina que ganó ese primer premio tres veces.

¿Te gustó la nueva versión de "Fearless" versión Taylor Swift?

