Taylor Swift y todo su universo lleno de sorpresas

La cantante es de las artistas con más sorpresas en todo su mundo musical.

Cada uno de los artistas, sean cantantes, actores, ambos, tienen su propio mundo y su caja de pandora, llenas de muchas sorpresas, algunas pueden ser iguales o similares, pero la mayoría de las veces son muy diferentes y peculiares, que solo los fieles fanáticos saben resolver, como es el caso de Taylor Swift, quien tiene su propio y único universo.

El caso de Taylor Swift, de 28 años de edad, es más especial, pues con esta cantante todo se intensifica o disminuye, nunca es constante, prueba de ello es el extraño giro que tuvo con sus canciones en su último álbum, Reputation.

Lo que podemos ver que sí es constante en ella, son algunos objetos y números que siempre la han acompañado porque a la cantante le traen buenas vibras desde que inició en el mundo de la música.

Estos objetos, símbolos y número han aparecido, en sus portadas, discos, fotos, videos incluso hasta en la letra de las canciones.

El universo de Taylor Swift

La joven intérprete de Blank Space, tiene ciertas claves para descifrar las incógnitas de todas las sorpresas que tiene su universo.

1989

Este es muy obvio, ya que es el año de su nacimiento, en Pensilvania, Estados Unidos, este número lo usó para titular unos de álbumes más exitosos.

Y aunque marqué, por así decirlo, su pasado, el 1989 siempre va con ella, no importa el lugar en el que vaya a estar.

13

Siguiendo con los números de Taylor, el 13 en particular, es su número favorito y de la suerte.

Es algo que no es secreto pero que no todos quienes la conocen, y no son fans de hueso colorado de Tay, lo conocen.

ste número ha estado presente en todas las veces, que la cantante ha tenido éxito con sus canciones, presentaciones, premios, etc.

"Pinto esto en mi mano antes de cada espectáculo, porque el 13 es mi número de la suerte, por un montón de razones. Yo nací un 13. Cumplí 13 un viernes 13. Mi primer álbum fue disco de oro en 13 semanas. Mi primera canción tenía una introducción de 13 segundos. Cada vez que he ganado un premio he estado sentada ya sea en el asiento 13, la fila 13, la sección 13 o la fila M (que es la carta del número 13)".

Sin duda es su número y de nadie más.

Los gatos

Para Swift, los gatos, son sus animalitos preferidos, ella se ha describido como una loca de los mininos y con esto también ha revelado que sus mascotas son los amores de su vida.

Por ello, en muchísimos de sus videoclips aparecen referencias a estos animales, ya sea en primer plano o de forma más discreta.

Las serpientes

Algo que sin duda muchos de los haters usan para describir a Tay, pero no saben realmente que este es uno de sus símbolos favoritos.

En su nuevo álbum "Reputation" la serpiente es una imagen constante, tanto las redes sociales, en los propios videos e incluso en el vestuario de la joven de 20 años.

¿Por qué la serpiente? pues porque ella dice que ahora ese símbolo es el que representa su empoderamiento, esto gracias a todos los que la han calificado como "una serpiente".

Cabe recordar que todo se intensifico cuando, Kim Kardashian, una de sus grandes enemigas, llegó a lanzar alguna indirecta a través de las redes utilizando el emoji de este animal.

Por ello, Taylor ama ahora este símbolo y lo incorpora a su universo. Así pretende reírse de todos sus detractores.

Su vida amorosa

Esto siempre está presente en la letra de sus canciones, que no solo las dedica a su amor actual, sino también a los pasados, y esto lo mezcla escogiendo as ciudades perfectas o donde ella alguna vez estuvo con esa persona especial.

Por ejemplo, si nos fijamos en el último clip que ha lanzado, el de End Game, vemos cómo utiliza la ciudad de Londres como el destino final de su viaje. Precisamente es en esta ciudad donde conoció a su actual pareja, el británico Joe Aldwin.

Marca su pasado y su presente

Taylor siempre está viendo las formas de traer objetos o entornos de su pasado a lo que está haciendo actualmente, como en el caso de su video "Look What You Made Me Do", aquí se ven varias Taylor pero del pasado, con vestidos de otra etapa de su vida.

Incluso para sus actuales videos, utiliza escenarios de canciones pasadas.