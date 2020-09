Taylor Swift y su fallida “historia de amor” con Joe Jonas

Taylor Swift y Joe Jonas salieron juntos de julio a octubre de 2008, luego él rompió con ella por teléfono, lo que le proporcionó mucha inspiración para canciones como "Forever & Always", que fue una adición de último minuto al álbum de Swift de 2008, "Fearless".

Tanto Tanto Swift como Joe Jonas han seguido adelante, y cada uno se ha disculpado o enmendado. Tan recientemente como mayo y junio del 2009, cada parte ha comentado públicamente sobre esos años difíciles, dejando en claro que el pasado está en el pasado.

Taylor Swift y Joe Jonas terminan su romance con la "infame" llamada telefónica

Aquí hay una cronología de todo lo que sucedió entre Taylor Swift y Joe Jonas.

Taylor arroja a Joe debajo del autobús

Taylor Swift pudo haber pasado por el programa de Ellen DeGeneres solo para promocionar su álbum Fearless, pero terminó hablando de mucho más que eso, detallando cómo su relación con Joe Jonas llegó a su fin.

La cantante de ahora 30 años revela que "Forever and Always" fue una adición de último minuto a Fearless poco después de la ruptura y ofrece esta línea icónica: "Cuando encuentre a la persona adecuada para mí, será maravilloso y cuando miro a esa persona, Ni siquiera voy a poder recordar al chico que rompió conmigo por teléfono en 25 segundos cuando yo tenía 18 años".

Taylor Swift lanza "Forever and Always"

Si los fanáticos de Swift no estaban satisfechos con la descripción de Taylor de la ruptura de la pareja en Ellen, obtuvieron mucho más cuando la canción inspirada en Joe Jonas "Forever and Always" salió en Fearless.

La canción refleja una relación que salió mal, con unas letras salvajes de Taylor Swift como: "¿Estaba fuera de lugar? / ¿Dije algo demasiado honesto, te hice correr y esconderte / Como un niño asustado".

Jonas Brothers lanza "Much Better"

Posiblemente en respuesta al himno de la ruptura de Taylor Swift, los Jonas Brothers lanzaron la canción "Much Better" varios meses después.

Si bien Joe nunca confirmó oficialmente que la canción trataba sobre Taylor Swift, es bastante fácil de leer entre líneas, ya que hay una letra que se reproduce en la canción "Teardrops On My Guitar" de la ganadora del Grammy.

El monólogo de Taylor Swift en SNL

Taylor Swift abrió Saturday Night Live con una inteligente "canción monóloga" en la que hace referencia a su antiguo amor.

Taylor Swift lanza "critica" a Joe Jonas en SNL

“Podrías pensar que mencionaría a Joe, ese tipo que rompió conmigo por teléfono. Pero no voy a mencionarlo en mi canción monólogo", canta. “¡Hey Joe! Lo estoy haciendo muy bien y soy el anfitrión de SNL, pero no voy a escribir sobre eso en mi canción de monólogo".

Entrevista de los Jonas Brothers con SiriusXM

El presentador de Dirty Pop de SiriusXM, Lance Bass, le preguntó a Joe si creía que Taylor estaba teniendo una mala reputación por su historial de citas. Joe respondió: "Estoy feliz por Taylor, es una música increíble y puedes ver que sus habilidades para escribir canciones son realmente buenas", antes de bromear: "Pero sí, a la chica le gusta tener citas".

El artículo en New York Magazine de Joe

Poco después de que los Jonas Brothers confirmaran su separación indefinida, Joe Jonas reflexionó sobre su carrera y su vida personal para la revista New York Magazine en un artículo titulado "Joe Jonas: My Life As a Jonas Brother". En él, recuerda haber crecido en Disney y también arrojó luz sobre su vida de citas de alto perfil.

Joe Jonas habla de Taylor Swift y más ex-novias famosas en famoso artículo

"Realmente no tengo ningún resentimiento contra ninguno de mis ex. Así que no voy a menospreciar a nadie con quien estuve en una relación, solo que podría ponerlo en mi música un poco, e insinuarlo, y bromear aquí y allá, lo suficiente para los fans y las personas que realmente conocen la historia", dijo el vocalista de Jonas Brothers.

"Pero no voy a decir abiertamente: 'Sí, en realidad, esta persona es una perra y me hizo esto'. No siento la necesidad de hacer eso para vender discos".

Joe Jonas dice: "Creo que somos amigos".

Después de que Joe Jonas y Taylor Swift fueron vistos pasando el rato con amigos en los Billboard Music Awards, los conductores de Access Hollywood Live le preguntaron a Joe si estaban en buenos términos nuevamente. "Creo que somos amigos", respondió Joe Jonas.

"En esta industria conoces a mucha gente y te mantienes en contacto. Obviamente, es difícil ser amigo de personas a las que siempre viajas constantemente, pero sí, somos geniales".

Taylor Swift se disculpa con Joe Jonas

Taylor hizo su regreso a Ellen en mayo del 2019 para hablar sobre su sencillo "ME!", Su nuevo gatito y los "huevos de pascua" en sus videos musicales y canciones. También jugó un juego de "Preguntas candentes" con el presentador del programa de entrevistas, donde le preguntaron qué era "la cosa más rebelde" que hacía cuando era adolescente.

"Probablemente cuando puse a Joe Jonas a todo volumen en tu programa", dice riendo la estrella del pop. "Eso fue demasiado ... Nos reímos de eso ahora, pero eso fue algo bocón, sí, solo algunas cosas de adolescentes".

Joe Jonas responde a disculpa de Taylor Swift

"Es algo por lo que probablemente me sentía bastante mal cuando era más joven, pero al final del día, he seguido adelante", dijo Jonas durante una aparición reciente en Lorraine de ITV, que se subió el miércoles (5 de junio).

"Estoy seguro de que Taylor ha seguido adelante, y se siente bien, y todos somos amigos, todo está bien. Éramos tan jóvenes."

