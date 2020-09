Taylor Swift y otros famosos fueron presuntamente estafados por una asociación

Una supuesta fundación que buscaba combatir al cáncer, y apoyar a pacientes con esta enfermedad resultó ser un fraude, o al menos eso arrojan los datos preliminares que ha investigado la policía británica.

Taylor Swift, Ed Sheran y One Direction serían algunos de los famosos que cayeron en la trampa, donando millones de libras a esta supuesta organización, que presuntamente se gastó el dinero en viajes.

El caso ha causado conmoción entre los internautas, ya que la lista de famosos internacionales que cayeron en la trampa es extensa, de hecho, Louis Tomlinson era embajador para esta organización llamada “believe in Magic” a la que donó 2 millones de libras.

De acuerdo con el Daily Mail de Gran Bretaña, fue una joven de 17 años quien creó la fundación para ayudarse a pagar sus tratamientos, así como la de otros menores con enfermedades terminales.

Fue del 2012 al 2018 que la organización ingresó millones de libras como parte de aportaciones individuales de artistas.

¿Qué ocurrió con el dinero del fraude?

Según las fuentes mencionadas, la persona sospechosa ha fallecido, sin embargo, poco tiempo antes de su muerte, varios padres de familia comenzaron a recabar información sobre la mencionada fundación, y se destapó que los gastos coinciden con viajes a Disney en Estados Unidos, utilizando aviones privados.

Por ahora, los ex integrantes de One Direction, ni la intérprete de “Shake it off” han realizado ningún comentario al respecto, y tampoco se sabe si tomarán alguna repercusión llegar, mientras tanto, la madre de la joven acusada se ha dicho devastada, y asegura que dichas acusaciones son falsas.

