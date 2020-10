Taylor Swift y otros artistas podrían lograr récords en los AMAS 2020/Foto: Insider

Taylor Swift, Justin Bieber y Cardi B podrían hacer historia cuando los American Music Awards 2020 se presenten en vivo desde el Microsoft Theatre en Los Ángeles el domingo 22 de noviembre.

Swift está nominada a artista femenina favorita de pop/rock. Si gana, se convertirá en la primera ganadora en cinco ocasiones en la historia del programa.

Actualmente está empatada con Olivia Newton-John y Whitney Houston con cuatro victorias cada una.

Además, esta sería la tercera victoria consecutiva de Swift en esa categoría clave. Sería la primera mujer en ganar tres premios consecutivos en esa categoría desde Houston de 1987 a 1989.

Taylor ha sido una de las artistas más premiadas de los AMAS. Este evento obtiene a sus ganadores gracias a la votación de los fans, por lo que Swift ha recibido un enorme soporte de sus millones de seguidores/Foto: The Boot

Los otros dos nominados a artista femenina favorita - pop/rock son Lady Gaga, que tiene dos victorias anteriores en la categoría, y Dua Lipa.

Taylor Swift también está nominada a video musical favorito por "Cardigan". Ganó el año pasado por "You Need to Calm Down".

Ella está compitiendo por convertirse en la primera ganadora en dos ocasiones en la categoría desde que fue reintroducida en 2017.

Los otros nominados a video musical favorito son Doja Cat con “Say So”, Future feat Drake "Life Is Good", Lady Gaga y Ariana Grande "Rain on Me" y The Weeknd “Blinding Lights”.

Bieber está compitiendo por su cuarto premio como artista masculino favorito: pop/rock. Eso, igualmente, establecería un récord en esta categoría. El Bieb está actualmente empatado en el liderato con Barry Manilow, Michael Bolton, Eric Clapton y Michael Jackson, con tres premios cada uno.

Los otros dos nominados en esa categoría son Post Malone, que ganó hace dos años, y The Weeknd.

El rap y el hip-hop harán historia en los AMAS 2020

Hay premios masculinos y femeninos separados en rap/hip-hop por primera vez desde 2005, una señal de la fuerza actual de ese género.

Cardi B, que ganó el premio de artista favorito de rap/hip-hop durante los últimos dos años consecutivos, está nominada a artista femenina favorita: rap/hip-hop, junto con Nicki Minaj y Megan Thee Stallion. Minaj ha ganado tres veces la categoría de artista favorito de rap / hip-hop.

Juice WRLD, quien murió de una convulsión en diciembre de 2019, está compitiendo por el artista masculino favorito: rap/hip-hop. Los otros nominados son DaBaby y Roddy Ricch.

Juice WRLD no sería el primer ganador de este género en ganar póstumamente. 2Pac se llevó el premio de 1997 al artista de rap / hip-hop favorito, cuatro meses después de que lo mataran a tiros en Las Vegas.

Otros detalles sobre los American Music Awards 2020

Los American Music Awards se anuncian como "el espectáculo de premios más grande del mundo votado por los fans".

Las nominaciones se basan en interacciones clave de los fanáticos que incluyen transmisión, venta de álbumes y canciones digitales, transmisión de radio y actividad social.

Los American Music Awards 2020 son producidos por dick clark productions, propiedad de MRC Entertainment, la empresa matriz de Billboard. Amy Thurlow, Barry Adelman, Mark Bracco y Linda Gierahn son productores ejecutivos. Larry Klein es productor.

El programa se transmitirá en vivo el domingo 22 de noviembre a las 8 pm ET/PT en ABC. El anfitrión(a) aún no se ha anunciado. En La Verdad Noticias te mantendremos informado sobre los avances de esta entrega de premios. ¿Crees que Taylor sí tendrá un performance musical este año?