Taylor Swift y las famosas que odian su controvertido “Squad” (FOTOS)

Sin duda el “Squad” de Taylor Swift es el grupo de celebridades más famoso de Hollywood, Sin embargo, al parecer también se ha convertido en el más odiado y aquí en La Verdad Noticias te decimos que personalidades no toleran este escuadrón.

Mientras que algunas personalidades del espectáculo están felices de formar parte de él o mueren por entrar en él, hay otras celebridades que no quieren ni escuchar hablar de este “Squad”, por ello a continuación te presentamos quiénes odian este grupo de Taylor Swift.

De acuerdo con información publicada por el portal Tu En Línea, una de las famosas que odia al escuadrón es la actriz norteamericana Troian Bellisario, quien se ha declarado abiertamente anti Taylor Swift.

“Taylor Swift es una falsa feminista”

Taylor Swift y las famosas que odian su controvertido “Squad”

"Estoy horrorizada por lo que considero el falso feminismo de Taylor. Parece ser el tipo de persona que siempre dice hermandad, y luego no hace otra cosa que destruir a las mujeres que una vez fueron sus amigas", declaró dentro de una entrevista.

Pero la actriz originaria de Los Ángeles, California, no es la única que odia al “Squad”, ya que Demi Lovato es de las estrellas que también ha hecho críticas muy fuertes a este grupo a través de Instagram, pues ella piensa que Taylor y su amistad son falsas e hipócritas.

Kendall Jenner formó parte del squad, pero su amor por Harry Styles la dejó definitivamente fuera del circulo de amistades de la autora del álbum "Folklore", la modelo incluso aclaró que su único squad es el Kardashian/Jenner.

Rihana tiene un gran rechazo por Taylor Swift

El "Squad" de Taylor Swift ha sido muy criticado.

Tal vez sea por su fuerte amistad con Katy Perry, pero Rihanna dejó claro que no sólo no quería trabajar con Taylor ni participar en su gira 1989, ella simplemente no estaba interesada en ser su amiga.

Aunque todas las chicas del “Squad” le caen bien a Ariana Grande, ella cree que lo suyo no es formar parte de un grupo, y menos si hay que realizar algún tipo de iniciación. La actriz de Jessie, Skai Jackson, recientemente escribió en Twitter: "Yo no necesito un squad para ser relevante".