¿Taylor Swift y Rihanna son amigas? Los cantantes tienen una peculiar similitud

Taylor Swift tiene muchos amigos en la industria musical, pero una famosa compañera cantante con la que no ha tenido mucha relación es Rihanna.

A lo largo de los años, han surgido informes de disputas entre los dos estrellas del pop, pero no parece haber "mala sangre" (Bad blood) entre ellas.

Estas son algunas de las interacciones favorables entre Taylor Swift y RIhanna así como una pequeña cosa que tienen en común.

Saltaron a la fama casi al mismo tiempo

Rihanna lanzó su álbum de estudio debut con "Def Jam" en 2005. Su sencillo principal, "Pon de Replay", se convirtió en un éxito de verano, alcanzando el número 2 en el Billboard Hot 100.

La artista siguió esto con su segundo álbum, "A Girl Like Me" , que contó con la exitosa canción "SOS". Su tercer álbum, "Good Girl Gone Bad", le valió su primer premio Grammy en 2008.

Rihanna y Taylor Swift visitan TRL de MTV en MTV Studios el 17 de junio de 2008 en la ciudad de Nueva York

En la misma nota, Taylor Swift lanzó su debut homónimo en 2006. Con su sencillo principal, "Tim McGraw", llamó la atención de la radio country e incluso le valió una nominación al Grammy.

Pero fue su segundo álbum, Fearless de 2008, el que consolidó a Taylor Swift como una sensación del country-pop, convirtiéndose en el primero de muchos en encabezar el Billboard 200.

Han interactuado a lo largo de los años

Como dos artistas populares, Rihanna y Taylor Swift sin duda han asistido a muchos de los mismos eventos a lo largo de los años. De hecho, fue la cantante de "Folklore" quien leyó el nombre de Rihanna en el escenario de los Grammy en 2008, donde la propia Swift fue nominada como Mejor Artista Nuevo.

Los Grammy son, por supuesto, un destino popular para los artistas premiados, y tanto Rihanna como Taylor Swift asistieron a la ceremonia nuevamente en 2010 y se sentaron una cerca de la otra. También estuvieron en los MTV Video Music Awards 2013.

Sin embargo, aquí es donde Rihanna supuestamente dijo sobre Taylor Swift: "ella no es linda" (según Hollywood Backstage).

Rihanna llamó a Swift "un modelo a seguir"

Siempre hay una tendencia a leer los chismes de las celebridades. Pero no hay evidencia real que sugiera que Rihanna y Taylor Swift estén en algún tipo de enemistad.

Sin embargo, esto se convirtió en la narrativa oficial en 2015 después de que Rihanna le dijera a NME que no quería unirse al "squad" de Taylor Swift, diciendo: "No creo que nuestras marcas sean las mismas ... En mi mente, ella es un modelo a seguir, yo completamente no".

A pesar de las historias de los tabloides, Taylor Swift no malinterpretó el mensaje de Rihanna. Al año siguiente, asistió a la actuación de Coachella de su entonces novio Calvin Harris cuando Rihanna apareció para interpretar "This Is What You Came For", y las dos cantantes compartieron un abrazo.

Meses después, Swift se atribuiría el mérito de haber coescrito la exitosa canción.

Tienen el mismo numero de la suerte

Si bien algunos pueden haber pensado que Taylor Swift y Rihanna se pelearían cuando la primera y Calvin Harris tuvieran problemas sobre el crédito de la canción, ese no parece ser el caso. Después de todo, Swift recibió una camiseta Fenty x Puma que tiene un significado para ambas.

Tanto Taylor Swift y Rihanna han dicho que el 13 es su número de la suerte

La camisa, que Taylor Swift lleva en su documental Miss Americana, tenía cosido el "13". El número es uno de los favoritos de ambas cantantes. Swift lo ama tanto que no solo está en su cuenta de Twitter, sino que también lo incluye en muchos de sus vídeos musicales. Incluso lo ha escrito en su mano para actuaciones en el pasado.

