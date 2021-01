Taylor Swift y Olivia Rodrigo: Así inició el tierno vínculo entre las cantantes

La estrella de High School Musical: The Musical - The Series, Olivia Rodrigo, ha explotado en la industria de la música con el lanzamiento de su primer sencillo, ‘Drivers License’, y ya ha recibido el apoyo de su ídolo Taylor Swift.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Rodrigo siempre ha dado a conocer su admiración por la cantante de 'Cardigan' y, recientemente, Swift ha comenzado a mostrar apoyo a la cantante de ‘Drivers License’.

¿Qué es ‘Drivers License’?

Rodrigo lanzó su primer sencillo independiente de la serie Disney + que protagoniza el 7 de enero. El sencillo, ‘Drivers License’, es una canción emotiva desde el punto de vista de alguien que está teniendo problemas para dejar el amor.

Además, el puente de la canción ha generado comparaciones por sonar como algo que podría salir directamente de una canción de Swift o Lorde, quienes son compositores dotados con puentes que los fanáticos a menudo no pueden dejar de cantar.

Rodrigo lanzó su primer sencillo independiente

El sencillo ascendió rápidamente en las listas de popularidad e incluso alcanzó el número uno en la lista Top 100 global de Apple Music y en el Top 50 global de Spotify. Rodrigo claramente no estaba anticipando este éxito inicial y lo ha estado comentando en sus redes sociales.

Rodrigo expresó su entusiasmo un día después del lanzamiento del sencillo cuando mostró que ‘Drivers License’ estaba inmediatamente después de las canciones de Taylor Swift ‘It’s Time To Go” y “Right Where You Left Me” en la lista de iTunes de Estados Unidos.

Rodrigo ha mostrado su apoyo a Taylor Swift en el pasado

Esa no fue la primera vez que Rodrigo expresó su agradecimiento y apoyo a Swift. En abril de 2020, Rodrigo cantó su propia versión de ‘Cruel Summer’ del álbum Lover de Swift para la iniciativa Alone Together de MTV.

Rodrigo también publicó en su Instagram el 13 de diciembre de 2020, compartiendo una foto de Swift sosteniendo tres premios Grammy, con la leyenda "Feliz cumpleaños mamá", para el cumpleaños de la cantante de 'Folklore'.

Swift ha correspondido el aprecio de Olivia Rodrigo

Después de que Rodrigo cantara ‘Cruel Summer’, Swift volvió a publicar el clip de la cantante más joven en su historia de Instagram. “El talento”, dijo Swift. "¡Me gusta esto!". Swift también comentó sobre la foto de Rodrigo luego del éxito instantáneo de ‘Drivers License’.

Swift mostró su apoyo diciendo: "Digo que es mi bebé y estoy muy orgullosa", junto con emojis de una cara llorando, un corazón rosado y aplausos. Rodrigo respondió al comentario de Swift en Instagram. “Llorando como un bebé”, dijo. "¡Gracias por todo lo que haces!".

thinking about legally changing my name to "Taylor Swifts baby" pic.twitter.com/EDn6xo15kW — Olivia Rodrigo (@Olivia_Rodrigo) January 10, 2021

Rodrigo estaba tan abrumada por el comentario de Swift que ella también respondió haciendo un TikTok que muestra la interacción junto con el audio de Swift en los premios CMA 2007: “No puedo creer esto. Este es definitivamente el punto culminante de mi último año".

Muchos fanáticos ahora están pidiendo que Olivia Rodrigo abra una gira de Swift, siempre que eso vuelva a suceder con seguridad, debido a los riesgos provocados por la pandemia de coronavirus.

