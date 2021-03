Taylor Swift y Katy Perry podrían estar planeando un dueto

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, la cantante americana Taylor Swift es una de las más importantes que hay a nivel internacional, por lo que una colaboración con ella es un regalo para cualquier cantante, y parece que Katy Perry lo está considerando.

La jueza de American Idol tuvo una situación complicada, cuando dos integrantes del programa parecían no estar cómodas la una con la otra, por lo que al parecer esto le hizo acordar a cuando ella y Swift tenían rivalidades.

Y es que hace algunos años se dio el rumor de que ambas tenían roces, despues de que la cantante Taylor Swift se encontrara a la mitad del Red World Tour, y que posteriormente Perry contactara a sus bailarines para que la acompañaran al Prismatic Tour, por o que abandonaron la gira de la ex de Joe Jonas.

“Hizo algo horrible y ni siquiera fue por un sujeto. Tenía que ver con negocios. Ella básicamente trató de sabotear toda una gira. Trató de contratar a un montón de gente que estaba conmigo”, dijo en su momento Tay Tay.

Katy Perry y Taylor Swift limaron asperezas

Los rumores de su supuesto odio terminaron cuando la cantante de All To Well invitó a la cantante de California Gurls al videoclip de You Need To Calm Down donde hizo un Cameo, además de que Perry le pidió disculpas con un ramo de flores.

Así pidió disculpas Katy Perry

Parece que las asperezas han sido limadas totalmente.pues en American idol la pareja de Orlando Bloom planteó la posibilidad de un dueto, literalmente con la pregunta.

“Te imaginas un dúo con Taylor Swift?.

Evidentemente los fans están contentos de la posibilidad de esta colaboración, ahora habrá que esperar para saber si ambas cantantes cumplen con esta “promesa”, por lo pronto Swift no ha respondido a las palabras de Perry.

¿Crees que Katy Perry y Taylor Swift hagan un dueto?, dinos tu opinión en los comentarios.

