Taylor Swift y Katy Perry estarían trabajando en una nueva canción ¡OMG!

Durante mucho tiempo, Taylor Swift y Katy Perry mantuvieron una rivalidad fuera de control, donde se mandaban indirectas a través de redes sociales o incluso en canciones (hoy en día, 'Swish swish' de Katy Perry se sigue considerando un himno de guerra por parte de Katy Perry para Taylor Swift).

Sin embargo, gracias a la vida y a que el ser humano puede madurar y dejar las cosas atrás, todo parece indicar que las cosas entre ambas talentosas artistas por fin se han calmado. De hecho, Katy Perry le mandó unas hojas de olivo a Taylor Swift en señal de paz, las cuales ella aceptó.

Como te mencionamos hace unos meses en La Verdad Noticias, Katy Perry apareció en el video de Taylor Swift, 'You need to Calm Down', disfrazadas de papas fritas y una hamburguesa, demostrando que ya las rivalidades son de la década pasada.

Pues bien, los rumores de su amistad renovada han sido tan fuertes que los fans incluso ya están pensando que Katy y Taylor están trabajando en una nueva canción. Hasta ahora todas son teorías, pero ya sabemos cómo son los fans: ven esas señales que no cualquiera puede ver.

Taylor Swift mandó algunas señales a través de Instagram

Todo comenzó cuando Taylor Swift subió una foto de ella misma, usando un suéter con margaritas ("daisies" en inglés) y suponen que no sólo es para apoyar a Katy Perry o porque le gusten las margaritas, sino porque sería un mensaje subliminal para decir que habrá un sencillo pronto.

Además, Taylor usó los emojis de serpientes, y los fans piensan que es un mensaje de dejar atrás a los que critican y unirse con Katy Perry nuevamente, e incluso otros fans (más clavados) piensan que es una referencia a la letra "s" de "daisies" en el sencillo de Katy.

Puede que suene un poco extraño todo esto, pero ya sabemos que los fans saben mucho de señales de sus artistas favoritos, y siempre son buenas técnicas de lanzamientos de sencillos musicales. ¿Será que veremos a Katy Perry y Taylor Swift unir fuerzas?