¿Taylor Swift y Karlie Kloss ya no son amigas? Su nueva canción revela LA VERDAD

Taylor Swift y Karlie Kloss han estado rodeadas de rumores de una supuesta pelea entre ellas durante los últimos cuatro años.

Pero los fanáticos ahora comienzan a preguntarse si los informes son ciertos después de que Taylor Swift lanzó una nueva canción de Evermore a principios de esta semana que parece ser sobre su ex mejor amiga, Karlie Kloss.

La relación de Taylor Swift y Karlie Kloss

Entre 2014 y 2015, Taylor Swift y Karlie Kloss eran prácticamente inseparables. Hicieron viajes por carretera juntas, caminaron juntas por la pasarela de Victoria's Secret, celebraron sus cumpleaños de maneras especiales y se describieron como "mejores, mejores amigas".

Sin embargo, comenzaron a surgir informes de una disputa después de que Taylor Swift no incluyó el nombre de Karlie Kloss en la camiseta de Junior Jewels del vídeo, "Look What You Made Me Do".

Taylor Swift no incluye a Karlie Kloss en "Look what you made me do"

Si bien Taylor Swift incluyó literalmente todos los nombres de sus otras mejores amigas, tanto famosas como no famosas, pero el nombre de Karlie Kloss estuvo notablemente ausente.

Taylor Swift luego dejó de interactuar públicamente con Karlie Kloss, no le dio “me gusta” a ninguna de sus publicaciones de Instagram, incluidos las publicaciones de cumpleaños y el anuncio de compromiso de la supermodelo y tampoco asistió a ninguna de sus dos bodas con Josh Kushner en 2018.

La amistad termina ¿en secreto?

Mientras Karlie Kloss intentaba sofocar los rumores de una disputa afirmando repetidamente que ella y Taylor Swift seguían siendo cercanas, la cantante dejó caer numerosos indicios de que su amistad había terminado.

En un ensayo de 2016 para Elle, Taylor Swift reveló que había "aprendido la diferencia entre las amistades de por vida y por situaciones", lo que muchas personas tomaron como un guiño a Karlie Kloss.

La músico y la supermodelo se conocieron en el backstage del Victoria's Secret Fashion Show

En otro punto del ensayo, la estrella pop describió sentirse traicionada por amigos que habían "desaparecido de [su] vida en [su] hora más oscura", refiriéndose al drama con Kim Kardashian / Kanye West.

Una vez más, los fanáticos comenzaron a especular que tal vez Karlie Kloss era una de las amigas a las que se refería Taylor Swift, especialmente después de recordar que describió a Kim Kardashian como "una persona encantadora" en el apogeo de su enemistad con la ex-estrella del country.

¿Por qué se pelearon Swift y Kloss?

Como te informamos en La Verdad Noticias, en junio 2019, Taylor Swift anunció que Scott Borchetta vendió su disquera a Scooter Braun, lo que convertía al productor musical en el dueño de los masters de sus primeros álbumes.

En repetidas ocasiones, Taylor Swift denunció los abusos de Scooter Braun, quien al parecer, recibía información personal de la cantante de parte de Karlie Kloss (quien vacacionó con él después de la compra de los masters de Swift).

Esto podría haber sido descartado como un rumor hasta que dos de las amigas más antiguas y más cercanas de Taylor Swift, Ashley Avignone y Claire Winter, parecieron validar las afirmaciones al gustarle el tweet de Pérez Hilton.

¿Taylor Swift escribió sobre Karlie Kloss?

La estrella de Billboard ha lanzado una nueva pista, "It's Time To Go", que contiene algunas letras extremadamente duras y parece confirmar la disputa con Karlie Kloss.

La canción comienza con esta letra sobre una "hermana" que no es "lo que parecía", lo que parece apuntar a Karlie Kloss por un par de razones. En primer lugar, la pareja se describía regularmente como "hermanas", "familia" y "gemelas" a lo largo de su amistad.

Taylor Swift continúa insinuando una gran traición, al describir a la mujer en cuestión como cualquier cosa menos una hermana y, de hecho, un "ladrón que fue atrapado".

Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a comentar la canción y a teorizar que la letra era sobre Karlie Kloss y Scott Brocheta. La propia Taylor, sin embargo, se ha mantenido bastante callada sobre la pista aparte de decir que se trata de "escuchar tu instinto cuando te dice que te vayas".

Te recomendamos leer: Taylor Swift: Todo lo que necesitas saber sobre la cantante

¿Crees que "It´s time to go" de Taylor Swift es sobre Karlie Kloss? Dinos en los comentarios.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.