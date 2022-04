¿Taylor Swift y Joe Alwyn se comprometieron? El actor finalmente responde

La famosa pareja ha acordado mantener en privado toda su relación/Foto: Music Mundial

¿Taylor Swift y Joe Alwyn están por casarse? Este rumor surgió en enero de este año, cuando el diario británico, The Sun, reveló que supuestamente la cantante estadounidense y el actor británico recorrieron 6 mil kilómetros para un viaje en donde ella habría aceptado casarse con él.

Sin embargo, desde 2020 surgieron especulaciones sobre un posible compromiso entre Taylor Swift y Joe Alwyn; incluso algunos fanáticos piensan que la famosa pareja incluso ya está casada. Ahora, por primera vez, Alwyn decidió aclarar estos chismes.

Esto dijo Joe Alwyn sobre su posible compromiso con Taylor Swift

La cantante y el actor no planean hacer público si piensan casarse o no/Foto: Celebrity

El actor de 31 años de edad dio una entrevista a WSJ Magazine, misma en la que abordó el tema de su presunto compromiso. Sin embargo, el actor de la serie “Conversations with Friends” no aclaró si ya tiene o no, planes de boda con Taylor, puesto que insistió que no va a compartir este tipo de información públicamente.

“Si tuviera una libra cada vez que me dicen que me he comprometido, tendría mucho dinero”, comenzó por decir a la publicación.

“La verdad es que si la respuesta fuera ‘sí’, no lo diría, y si la respuesta fuera ‘no’, tampoco lo diría”, agregó Joe Alwyn, quien ha acortado tener una relación privada con Taylor Swift. Por lo que nunca sabremos si realmente hay un compromiso o no.

Joe Alwyn no compartirá con los medios su vida con Taylor Swift

La pareja prefiere seguir manteniendo su relación en un bajo perfil/Foto: Celebriteen

Debido a que la vida amorosa de Taylor Swift ha sido fuertemente criticada por los medios desde hace años, la cantante y compositora de 32 años ahora prefiere que su noviazgo sea lo más reservado posible, algo con lo que Joe está completamente de acuerdo.

“Vivimos en una cultura en donde la gente espera que se les de mucho. Entonces, si no estás publicando todo el tiempo sobre lo que estás haciendo, cómo pasas el día o cómo preparaste el desayuno, ¿eso te convierte en un recluso?”, agregó, Joe Alwyn, quien lleva más de cinco años de romance con Taylor Swift.

