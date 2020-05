Taylor Swift y Joe Alwyn cumplen 3 años y son la historia de amor que todos queremos

Aún así, el hecho de que esta historia de amor en particular se produjo en un momento en que la cantante no lo esperaba absolutamente, mientras estaba asumiendo algunos de los peores titulares de su carrera, lo hace tan cercano a un cuento de hadas como es probable que te encuentres en la vida real.

Hoy, la 10 veces ganadora del Grammy marca tres años con el tipo de chico que probablemente estaba imaginando en 2011 cuando le dijo a InStyle: "Cuando imagino a la persona con la que quiero terminar, no pienso en su carrera o cómo se ven. Me imagino la sensación que tengo cuando estoy con ellos ".

O, al menos, han pasado tres años desde que conocemos su relación, el cantante, posiblemente una de las estrellas pop más famosas del mundo, que logró mantener un romance con el especialista en cine británico durante al menos unos meses antes El sol se dio cuenta.

Taylor Swift y Joe Alwyn Mayo 2017

Habiéndose cansado de que el público hiciera deporte con su vida amorosa, estaba lista para un cambio cuando se conectó por primera vez con el actor con formación clásica. Sintiendo que el suyo podría ser un romance con cierta longevidad, hizo todo lo posible para proteger lo que era suyo, empleando todos los jets privados, guardaespaldas, apartamentos secretos, amigos leales y sudaderas con capucha de gran tamaño a su disposición.

Varios años después, y más que algunos rumores de compromiso aún por verificar, la apuesta claramente ha valido la pena. Y si bien han levantado el velo muy ligeramente sobre su romance, eso solo significa que el joven de 29 años se sintió cómodo al dar a sus seguidores de Instagram un vistazo al gatito de Swift Benjamin Buttons, lo que demuestra que actualmente están en cuarentena en el mismo lugar.

Después de todo, es su lugar, ellos hacen las reglas

Y los parámetros que han elegido han funcionado para ellos desde el principio. Después de meses de sobreexposición en 2016, "pensé que tenía que restablecer todo", compartieron los cantantes en su documental de enero de Netflix Taylor Swift: Miss Americana. "También me estaba enamorando de alguien que tenía una vida maravillosamente normal, equilibrada y sólida".

Taylor Swift y Joe Alwyn Junio 2017

Sus palabras fueron una rara visión de un romance con su amante

Porque, a pesar de lo felices que puedan ser, la joven de 30 años termina de hacer un espectáculo con su vida personal. En sus veintes, mientras exploraba los acoplamientos con personas como Harry Styles, Jake Gyllenhaal o Joe Jonas, que es absolutamente lo que la mayoría de las personas harían si fueran jóvenes, famosos y demandados, fue etiquetada como loca de niño.

Taylor Swift y Joe Alwyn Diciembre 2017

Luego, cuando pasaba tiempo sola, el guión se volteó, la cantante se pintó como alguien tan desafortunado en el amor que no pudo mantener una relación. No importa que ninguno de los extremos fuera cierto. Sin embargo, cliché, la especulación era irritante.

"Siento que ver mi vida amorosa se ha convertido en un pasatiempo nacional, y ya no me siento cómoda ofreciendo ese tipo de entretenimiento", dijo a Rolling Stone en 2014. "No me gusta darles a los comediantes la oportunidad de hacer bromas sobre mí en los premios. No me gusta cuando los titulares dicen "Cuidado, hermano, ella escribirá una canción sobre ti", porque trivializa mi trabajo. Y, sobre todo, no me gusta cómo estos factores se suman para generar una presión tan alta en una nueva relación que se apaga antes de que incluso tenga la oportunidad de comenzar ".

Incluso fue tan lejos como para declarar una moratoria sobre las citas, tan segura de que nunca sería capaz de romper los lazos que unían su vida personal con su carrera profesional.

Taylor Swift y Joe Alwyn Marzo 2018

"Sabes, salí en una cantidad normal de citas a principios de mis 20 años, y me mataron por eso", explicó a Vogue mientras posaba para su portada de mayo de 2016. "Y me costó mucho trabajo y alterar mi toma de decisiones. No salí durante dos años y medio. ¿Debería haber tenido que hacer eso? No."

La sequía autoimpuesta terminó en febrero de 2015 cuando Ellie Goulding decidió presentarle a su amigo al frecuente colaborador Calvin Harris. "Calvin es un gran compañero y es tan fantástico, y Taylor es una persona tan genial que amo. Pensé: 'Ambos son realmente geniales y ambos muy altos, serán brillantes juntos'", dijo a British papel The Sun.

Y su consideración le dio un giro feliz a la historia de Swift de problemas de citas. Sí, la habían exprimido: "He hecho que la gente diga cosas realmente hirientes sobre mí, y por eso he aprendido a evaluarlo: 'Esto es, de nivel bajo a medio hiriente '", le dijo a la revista de moda, y, no, no fue nada genial. Pero celebrar más de un año junto a la atractiva escocesa con una ambición y un historial de éxitos que coincidieran con los suyos había ayudado a mitigar la molestia. Como se lo dijo a Vogue, "Estoy en una relación mágica en este momento".

Taylor Swift y Joe Alwyn Julio 2018

Pero el problema apenas estaba fuera de los quioscos de prensa antes de que el dúo confirmara que el polvo de hadas había desaparecido.

"Simplemente no eran muy compatibles en diferentes áreas de su relación", dijo una fuente a E! Las noticias de la división de junio de 2016 añadieron: "Las giras y los viajes no ayudaron. Parecía que eran más amigos que amantes".

La química fue evidente en su próximo baile, con cámaras que la atraparon a ella y al actor británico Tom Hiddleston besándose en una exitosa primera cita en Rhode Island semanas después. Pero luego los fotógrafos siguieron entrenados en la pareja mientras trataban de emprender el negocio de formar una unión exitosa. Bien versado en lo que era descubrir el potencial de un compañero mientras la seguía, como lo dijo una vez, "20 hombres con cámaras", según los informes, Swift sugirió intentar un enfoque más bajo el radar.

Taylor Swift y Joe Alwyn Agosto 2018

Después de todo, ella ya había escuchado que la destacada Estilos de One Direction se quejaba de que tener sus primeras fechas capturadas en la película "era una experiencia de aprendizaje segura", y Harris le dio su opinión sobre la gran atención que tuvieron después de su separación. "Es muy difícil cuando algo que considero tan personal se desarrolla públicamente", dijo a Billboard.

Y, como una vez lo expresó a Vanity Fair sobre su estilo de relación, "Usualmente no cometo el mismo error dos veces. Cometo errores nuevos, pero generalmente no repito los viejos".

Pero entonces, allí estaba vistiendo un "I ♥ T.S." tanque (gastado, en broma, luego aclaró, para proteger una herida en la espalda del sol) en su fiesta anual del 4 de julio y le dijo a The Hollywood Reporter cómo estaban "juntos y estamos muy felices". Y todo se volvió demasiado para Swift.

Taylor Swift y Joe Alwyn Diciembre 2018

Para septiembre, su relación de 12 semanas se había apagado. "Taylor sintió que quería que la relación fuera demasiado pública", dijo una fuente a E! Noticias de su separación amistosa, "y ella no estaba contenta con eso".

Desesperada por finalmente mantener sus actividades personales envueltas en un poco de misterio, sabía que tenía que intentar una táctica diferente cuando le presentaron al hombre que The Hollywood Reporter había aclamado como la próxima gran novedad. Con 6 pies y 1 pies, apresurada y entrenada en la Royal Central School of Speech & Drama de Londres, Alwyn marcó muchas de sus cajas de "chico ideal", una fuente que una vez nos dijo a Us Weekly que favorece a los hombres de los británicos calientes, inteligentes, talentosos y británicos. variedad.

Entonces decidió tratar su floreciente romance tan cuidadosamente como lo haría con los archivos digitales para un próximo álbum. (Según su amigo Ed Sheeran, una vez recibió una sola pista en un iPad, entregada en mano en un maletín cerrado).

Taylor Swift y Joe Alwyn Enero 2019

"Era su objetivo mantenerlo en secreto", le dijo una fuente a E! Las noticias agregan que la cantante de "You Need to Calm Down" "apenas le dijo a ninguno de sus amigos".

En los primeros meses, Swift y el actor con sede en Londres entraron en modo de "bloqueo", dijo una fuente a E! News, un enfoque que involucró una serie de aviones privados, los funcionarios de aduanas del Reino Unido dispuestos a revisar su pasaporte en el asfalto, los sedanes oscurecidos y las fechas que pasaron en lugares privados donde, dice la fuente, "realmente podrían llegar a conocerse sin la presión de estar en una relación pública y que la gente haga juicios ".

Taylor Swift y Joe Alwyn Febrero 2019

Incluso después de que The Sun revelara "Taylor's Secret Brit Love" en mayo de 2017, la pareja mantuvo su rutina de capa y daga, rara vez salían juntos en público y ciertamente nunca mostraban sus caras.

Tenía otras estrategias listas para cuando Alwyn se estrelló en sus penthouses en Nashville y Nueva York. Ambas personas hogareñas, a menudo se saltaban lo que sin duda serían cenas muy fotografiadas a favor de cocinar en casa o pedir en la entrega, como lo hicieron para una reunión que organizó en Nashville. En caso de que necesiten aventurarse, la astuta pareja dependería de un sólido trío de guardaespaldas corpulentos, elegantes sedanes y sudaderas con capucha para ayudarlos a pasar desapercibidos.

Si bien sus métodos parecían, a veces, extremos, ciertamente eran efectivos. "Ser discreto y mantenerse fuera del foco de atención realmente ha ayudado a su relación", dijo una fuente a E! Noticias. "Ha hecho las cosas más especiales y sagradas".

Los pocos elegidos que tuvieron la oportunidad de presenciar su amor quedaron impresionados.

Taylor Swift y Joe Alwyn Mayo 2019

Sheeran dio su firme aprobación durante una entrevista en octubre de 2017 en el programa de radio británico Capital Breakfast, y dijo de Alwyn: "Es realmente agradable. Realmente, muy amable, muy bueno", mientras que Selena Gómez respondió más tímidamente: "Honestamente, si mis amigos son feliz, eso me hace feliz ", cuando se le preguntó sobre el romance de su amigo durante una entrevista en The Morning Mash Up de SiriusXM.

La estrella de Mary Queen of Scots también se reunió con la mejor amiga de la cantante, Andrea Swift. En cuanto a Swift, una fuente revela que ha disfrutado de "muchos asados dominicales" en Inglaterra con la madre del psicoterapeuta de Alwyn, Elizabeth, el padre del documentalista Richard y los hermanos Patrick y Thomas. "Sus padres aman a Joe", dijo una fuente a Us Weekly, y agregó que su familia también la "adora".

Taylor Swift y Joe Alwyn Mayo 2019

Y a medida que llegaban los votos de confianza, de repente no parecía tan importante esconderse.

No van a ir tan lejos como para compartir la historia de cómo se conocieron (a menos que las líneas de "Gorgeous", "Lover" y "Paper Rings" estén destinadas a ser tomadas como un evangelio) o incluso posar juntas una alfombra roja. Pero se han asentado en un medio feliz, que implica participar en los momentos más importantes de cada uno, leer: asistir a espectáculos de premiación y estrenos de películas, sin, ya sabes, hablar de cuán enamorados están. (A menos que cuente que Tay le dice a Vogue que su último esfuerzo, el Amante apropiadamente llamado, "es realmente una carta de amor para amar, en toda su enloquecedora, apasionada, emocionante, encantadora, horrible, trágica, maravillosa gloria", un descriptor tan perfecto , solo podría provenir de alguien en medio de todo).

"Creo que hemos sido exitosamente muy privados y eso ahora se ha hundido para la gente", dijo Alwyn a British Vogue en 2018, "pero realmente prefiero hablar de trabajo".

Taylor Swift y Joe Alwyn Enero 2020

Entonces, salvo por felicitar su decisión de hacer públicas sus creencias políticas ("Creo que es genial, creo que es importante", dijo Alwyn a un periodista en el Festival de Cine de Londres BFI 2018) y comentar sobre su composición semi-biográfica (no, no lo hace No te preocupes por "London Boy" y otros homenajes "en absoluto", le dijo a The Sunday Times, "Es halagador",) no se está metiendo en el meollo de la cuestión de por qué se enamoró de la estrella pop internacional.

"Creo que hay una línea muy clara en cuanto a lo que alguien debería compartir, o sentir que tienen que compartir, y lo que no quieren y no deberían tener que hacer", señaló en el número de Esquire's Winter 2019.

Pero con su romance revelado hace mucho tiempo, no ven ninguna razón para no continuar con su vida cotidiana como cualquier otra pareja normal. Excepto que sus existencias involucran arenas llenas, estrenos de películas, celebraciones de cumpleaños con temas navideños con personajes como Ryan Reynolds, Blake Lively y Gigi Hadid (la suya) o cenas londinenses con champán con Sheeran y su esposa Cherry Seaborn (la suya).

Taylor Swift y Joe Alwyn Abril 2020

Además de fantásticos viajes a las Islas Turcas y Caicos, París y las Maldivas. Pero si bien las serenatas privadas de Nochevieja son agradables, son las más felices en casa, ya sea un alquiler en la calle Cornelia o, mucho más tarde, un apartamento en Londres.

Ahí es donde la pareja pasó el Día de Acción de Gracias, Navidad y muchos fines de semana tranquilos. Llenando su tiempo con la caminata ocasional o el viaje al pub con sus compañeros. Sin embargo, la mayoría de las veces, dice una fuente, están pasando el rato en casa con sus seres queridos: "No hay nada realmente emocionante o grande", dice la fuente. "Simplemente les gusta la simplicidad de la vida en Londres y visitar a familiares y amigos".

Se han hecho excepciones para su gran estreno de Cats en Nueva York y los Globos de Oro de este año (donde su canción de la película, "Beautiful Ghosts", fue la mejor canción original). Caminando por la alfombra roja por separado, se encontraron dentro de la ceremonia, se acomodaron en su mesa en The Beverly Hilton e incluso se tomaron de las manos mientras tocaban una fiesta posterior.

Taylor Swift y Joe Alwyn Mayo 2020

Pero el hecho de que incluso estén dispuestos a ser vistos en público juntos representa una clara desviación de sus días anteriores cuando optaban por cenar en casa para evitar la posibilidad de que un fotógrafo pudiera capturarlos en un solo cuadro. Ya sea que vaya a un restaurante de Nueva York cerca de su penthouse Tribeca o brinde durante una cena de filete y espinacas en Londres, han adoptado una rutina de citas bastante estándar.

Simplemente no están hablando de eso, ¿de acuerdo?

"He aprendido que si lo [hablo], la gente piensa que está en discusión, y nuestra relación no está en discusión", explicó a The Guardian del Reino Unido en agosto pasado.

Una lección cortesía del profesor Alwyn.

"La vida privada de alguien es, por definición, privada", explicó a Vogue británico sobre su postura. "Nadie está obligado a compartir su vida personal". Y después de una década de tener cada detalle de ella completamente diseccionado, Swift está disfrutando de este nuevo enfoque. "Ella es mucho más feliz sin su vida personal al aire libre", compartió una fuente con Us Weekly. "Ella le da crédito a Joe por eso y se da cuenta de lo mucho mejor que está".

Con más de tres años de asociación en su haber, Swift puede confiar en su elección. Y que encontrar este nivel de seguridad solo le ha dado una bendición a su carrera, bueno, esa es la cerezsa del pastel.

"Recuerdo que la gente me preguntaba: '¿Sobre qué vas a escribir si alguna vez te haces feliz?' Hay una idea errónea de que los artistas tienen que ser miserables para hacer un buen arte, que el arte y el sufrimiento van de la mano ", compartió con Elle el año pasado, un artículo escrito para transmitir la sabiduría que había adquirido durante sus 30 años. en la tierra. "Estoy realmente agradecido de haber aprendido que esto no es cierto. Encontrar felicidad e inspiración al mismo tiempo ha sido realmente genial".