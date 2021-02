Taylor Swift y Haim unen fuerzas una vez más en el remix de "Gasoline"

Taylor Swift simplemente se niega a salir de la cabina y ahora une su voz con las hermanas Haim, que han decidido emplear su talento en un remix del tema “Gasoline” de su álbum nominado al Grammy Women in Music.

Esta no es la primera colaboración entre Swift y Haim ya que anteriormente nos regalaron el tema “No Body, No Crime”. “Desde que lanzamos wimpiii en junio, Taylor siempre nos había dicho que la “Gasoline” era su favorita”, compartieron las hermanas en Instagram.

“Así que cuando estábamos pensando en formas de reinventar algunas de las pistas del disco, inmediatamente pensamos en ella. Ella aportó ideas tan asombrosas a la canción y realmente le dio una nueva vida" agregaron.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, junto con el remix de "Gasoline", Haim lanzó una versión actualizada de "3 AM" con Thundercat. Echa un vistazo arriba a la versión actualizada de "Gasoline" y vibra con Haim y Taylor Swift.

Taylor Swift lanzará una nueva versión de Fearless

Swift ha anunciado en las últimas horas que está trabajando en la grabación de uno de sus primeros álbumes, ‘Fearless’. Este nuevo disco regrabado se lanzará el 9 de abril, y son muchas las personas que no entienden la razón de este gran esfuerzo de regrabarlo 13 años después.

Primero de todo, Taylor Swift llegó a vender con ese disco 7 millones de copias. Pero tal y como se ha contado durante los últimos meses de 2020, la cantante no es dueña de estas grabaciones ni de las maquetas de las canciones ya que ese álbum pertenece ahora a una tercera persona.

Tampoco es la dueña de los álbumes grabados antes de 2019, como ‘Lover’. Esto incluye grandes éxitos como ‘We Are Never Ever Getting Back Together’, ‘Mine’, ‘Shake it off’. Por eso razón la cantante no ha dudado un solo segundo en dar una segunda vida a estos éxitos.

