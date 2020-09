Taylor Swift y Ed Sheeran tienen una de las amistades más famosas ¡Conocela!

Taylor Swift y Ed Sheeran son una pareja de amigos muy conocida en la industria de la música, quienes tienen una adorable historia sobre como ha comenzado la amistad que se ha mantenido fuerte con los años.

La ganadora del Grammy es una estrella que parece a la vez tranquila y normal pero también se nota que es una gran celebridad. Si bien se mantiene en contacto con sus fanáticos y parece una persona cariñosa, también tiene amigos famosos como Ryan Reynolds y Blake Lively, por lo que está en algún lugar entre una persona normal y la cantante pop más grande del mundo.

Aunque los fans siempre dicen que Taylor Swift y Ed Sheeran son los mejores amigos, ¿es eso realmente cierto? Investiguemos.

Así se conocieron Taylor Swift y Ed Sheeran

A pesar de que parece un tipo totalmente realista, Ed Sheeran tiene un patrimonio neto de $ 200 millones. Y resulta que tiene muchos amigos famosos, y Taylor Swift realmente es uno de ellos.

Los cantantes comenzaron a salir juntos en 2012. Según People.com, Ed Sheeran y Taylor Swift trabajaron juntos en su canción "Everything Has Changed", y luego él abrió para su gira "Red" en 2013 y 2014.

Los dos cantantes se conocieron por algo realmente adorable: Taylor Swift escribió algunas de las letras de canciones de Ed Sheeran en su brazo cuando asistió a uno de sus conciertos en Australia.

Ed Sheeran se enteró de eso y pensó que era genial, y fue a Nashville para reunirse con su gerente. Luego se conocieron en persona. Según Bustle.com, Sheeran estaba nervioso de que Taylor Swift fuera una "idiota" y de que actuaría como la estrella que es, pero estaba feliz de saber que era genial.

Ahora son amigos cercanos

La propia Taylor Swift ha dicho que le encanta ser amiga de Ed Sheeran. En una entrevista con Vanity Fair, dijo: "conseguimos dobleces escoceses a juego, nos hacemos manualidades y manualidades como regalos de Navidad, fuimos de vacaciones con nuestras familias y nos apoyamos mutuamente".

"Él es el James Taylor para mi Carole King y no puedo imaginar un momento en el que no lo sería".

Taylor Swift y Ed Sheeran comparten escenario en el "Red Tour"

Ed Sheeran incluso dijo que Taylor Swift es una verdadera amiga que siempre estará ahí para él. Dijo: "Ella estaría allí si todo terminara para mí. Taylor es una especie de anomalía en ese sentido", según Hello Giggles.

Son su sistema de apoyo

Los verdaderos amigos siempre están ahí el uno para el otro y siempre se brindan apoyo entre ellos sin importar nada. Definitivamente parece que Ed Sheeran y Taylor Swift tienen ese tipo de relación.

Los dos cantantes a menudo se mencionan cuando son entrevistados y siempre hacen comentarios tan amables.

Ed Sheeran y Taylor Swift han escrito varias canciones juntos

Cuando Ed Sheeran fue entrevistado por Rolling Stone en 2017, dijo que no le gustaba la forma en que los medios de comunicación se aliaron contra Taylor Swift y la insultaron: "Ella es omnipresente porque es la mujer más famosa del mundo, por lo que no puede tomar la decisión de no estar en la prensa. Siempre defiendo a Taylor".

Cuando la gente comenzó a hacer comentarios negativos en las redes sociales de Ed Sheeran, quejándose de que no estaba haciendo ninguna declaración pública sobre la disputa entre Taylor Swift y Scooter Braun, un fan dijo: "El hecho de que no haya publicado nada no significa que lo esté haciendo. no apoyándola, tal vez esté hablando con ella ahora mismo".

Ed Sheeran escribió: "Le he estado hablando directamente, como siempre lo hago".

Los dos son unos románticos

Ed Sheeran y Taylor Swift han hablado sobre el amor, las citas y la búsqueda de la pareja perfecta. La ex- cantante country explicó que él le dijo cómo puede saber que ha encontrado al hombre adecuado y que ama lo que le dijo.

"[Ed] dice que hay diferentes tipos de amor: hay atracción física, atracción mental y atracción emocional; también hay comodidad y obsesión. Necesitas tener todas esas cosas en una persona. Tienes que respetarlas mentalmente , sentirse atraído físicamente y tener un nivel de comodidad. Estás obsesionado con ellos, pero también sabes que se van a quedar. Nunca he tenido eso en una persona".

Taylor Swift y Ed Sheeran en Britain's Got Talent Final.

Es tan dulce escuchar que los dos son tan cercanos que incluso se hablan sobre encontrar el amor. Además, a los fanáticos de Taylor Swift y Ed Sheeran les encanta saber que realmente son tan buenos amigos y que siempre están ahí el uno para el otro, ya sea que escriban canciones juntos, actúen juntos o charlen sobre el amor.

¿Qué te parece la relación de Taylor Swift y Ed Sheeran?, ¿Es de tus amistades entre celebridades favoritas? Dinos en los comentarios.