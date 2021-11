Taylor Swift y Damon Albarn son los próximos invitados de The Tonight Show

The Tonight Show de Jimmy Fallon terminará la segunda semana de noviembre al ritmo de los contrastantes estilos musicales de Taylor Swift y Damon Albarn, quienes serán los invitados musicales del jueves y viernes respectivamente.

Mientras que el vocalista de Gorillaz dará un adelanto exclusivo de su próximo sencillo, ‘Darkness to Light’, la ganadora del Grammy estará en el programa nocturno apenas dos días antes del relanzamiento de "RED".

"Se siente como una noche perfecta", escribió Jimmy Fallon en la cuenta oficial de Instagram de The Tonight Show un par de horas antes de la emisión el episodio del jueves 11 de noviembre con Taylor Swift como invitada especial.

Damon Albarn lanza su nuevo álbum como solista

Como te compartimos en La Verdad Noticias, durante el 2020 Damon Albarn anunció The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, su nuevo álbum como solista que será lanzado este 12 de noviembre.

"The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows" contará con 11 nuevos temas del británico, incluyendo "Darkness to Light" que será presentado en The Tonight Show del viernes 12 de noviembre.

El álbum también incluirá un tema homónimo y canciones como "Royal Morning Blue", "The tower of Montevideo" y "Polaris", las cuales fueron presentadas en una transmisión en vivo en sus redes sociales durante el 2020.

Taylor Swift estrena nueva versión de "RED"

Taylor Swift reveló que Red (Taylor's Version) llegará antes de lo esperado gracias a lo cual su más esperada regrabación será lanzada al mismo tiempo que "The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows" de Damon Albarn.

También puedes ver las presentaciones exclusivas de Taylor Swift y Damon Albarn en las redes sociales de The Tonight Show de Jimmy Fallon como Instagram y su canal oficial de YouTube así como las de ambas estrellas musicales.

