Taylor Swift y Cardi B “se unen” en el WAP Challenge de Tik Tok ¡OMG!/Foto: Vibe

La usuaria de TikTok, Niamh Adkins combinó "You Belong With Me" de Taylor Swift y "WAP" de Cardi B, y la rapera se dio cuenta.

Adkins publicó un clip de su parodia del video de Swift de 2009 para "You Belong With Me" en TikTok el sábado.

En el video, Adkins (con una camiseta holgada y gafas de gran tamaño) recrea el video musical de Swift escena por escena.

Pero al final del primer verso, inesperadamente comienza a bailar "WAP", que se superpone a la canción de Swift.

Adkins interpretó la coreografía del desafío de baile viral "WAP Dance Challenge" en TikTok, todo mientras permanecía en el personaje de Swift. ¡Es como si la mismísima Taylor estuviera haciendo twerk al ritmo de Cardi!

Cardi B reaccionó a este original video

Según la página de Adkins, la plataforma eliminó el video de TikTok, pero eso no impidió que Cardi B se diera cuenta del video creativo, que se ha vuelto viral en las redes sociales.

"No lo vi venir", escribió la rapera en un retuit del video de Adkins en Twitter.

I ain’t saw that coming https://t.co/idurLgrvBC — iamcardib (@iamcardib) August 31, 2020

Cardi habló anteriormente sobre su amor por Swift en 2017, después de que la cantante de "Cardigan" le enviara flores para celebrar que "Bodak Yellow" ganó el codiciado puesto número 1 en el Billboard Hot 100, que destronó a "Look What You Made Me Do" de Swift.

WAP, que presenta a Megan Thee Stallion, se lanzó a principios de este mes y se ha convertido en una de las canciones más divisivas de los últimos tiempos.

Megan Thee Stallion y Cardi han conseguido varios récords con su nuevo tema, aunque ha generado controversia, hasta el momento el video oficial tiene más de 150 millones de reproducciones/Foto: NME

Sin embargo, debutó en el número uno en la lista Billboard Hot 100 de EE. UU. A principios de agosto y obtuvo la mayor cantidad de transmisiones en la primera semana de lanzamiento con más de 93 millones de reproducciones.

Los fanáticos han celebrado el himno de empoderamiento femenino, que significa Wet A*s P***y, mientras que otros han criticado la letra explícita. ¿Crees que algún día Taylor Swift y Cardi B podrían hacer una colaboración musical?