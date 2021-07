Taylor Swift y Adele NO lanzarán canción juntas ¡Desmienten rumores!

Los fanáticos de la música estaban frenéticos cuando surgieron en Twitter los detalles de una nueva canción que se rumoreaba sería una colaboración entre Adele y Taylor Swift.

Los fanáticos se emocionaron con la noticia de que se vio el registro de una nueva canción que aparentemente vinculaba a las famosas con una canción titulada Broken Hearts.

Pero esos rumores ahora aparentemente se han desmentido, para gran decepción de los fanáticos tanto de Adele como Taylor Swift que constantemente sorprende a sus fans con su música.

Taylor Swift y Adele no colaborarán juntas

Taylor Swift y Adele no colaborarán juntas con nueva música

De acuerdo a los informes de La Verdad Noticias, una fuente le dijo a E! News "no hay verdad" en la colaboración. Por su parte, Adele continúa sin saber cuando lanzará su nuevo álbum.

Y a partir del domingo, la canción ya no apareció en el registro de la Sociedad de Autores y Compositores de Escenarios Europeos, el sitio del que provenía la filtración informada.

Adele no ha lanzado música nueva desde su álbum aclamado por la crítica llamado "25". La cantante de Shake It Off, por otro lado, ha sido mucho más activa y lanzó el álbum Folklore, ganador del premio Grammy durante la pandemia.

Nueva canción de Taylor Swift

Taylor Swift lanzará nueva música durante el 2021

A pesar de la falta de una nueva canción con la vocalista de Rollin 'In The Deep, Taylor Swift lanzó un sencillo de colaboración durante este fin de semana llamada "Renegade with Big Red Machine".

El lanzamiento que se agrega a la lista de canciones que hicieron famosa a Taylor Swift, es una asociación musical entre Aaron Dessner de The National y Justin Vernon de Bon Iver.

TayTay escribió en Instagram: "No puedo creer que llegue a trabajar con Aaron Dessner. Cuando Aaron entró en mi vida, fui introducida en su mundo de creatividad fluida donde no piensas demasiado, solo haces música".

Ella concluyó: "¡Una canción que escribimos (que también presenta a Justin Vernon) está disponible hoy! Se llama Renegade. Gracias Aaron por invitarme a aparecer en tu fiesta".

Mientras tanto, los fans de Taylor Swift y Adele se muestran decepcionados por la falta de una colaboración entre ambas pero esperan que en los próximos años lancen una canción juntas.

