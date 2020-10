Taylor Swift vs Ariana Grande: ¿Qué estrella del pop tiene más dinero?

Como dos de las estrellas del pop más grandes del mundo, a menudo se compara a Taylor Swift y Ariana Grande. Las cantantes pueden ser muy diferentes en varios aspectos, desde su estilo para vestirse hasta la forma en que cantan. Sin embargo, tienen algo en común, son dos de las artistas más ricas del mundo.

Swift se inició temprano en la industria. Publicó su álbum debut homónimo en 2006, iniciando su carrera como una joven estrella del country. Ella lanzó 3 álbumes de country más (Fearless, Speak Now, y Red) antes de consagrarse como estrella del pop con su quinto álbum de estudio, 1989.

¿Qué estrella del pop tiene más dinero?

Aunque principalmente conocida por su música, Taylor Swift también es actriz. Ha tenido pequeños papeles en las películas Día de los enamorados, El dador de recuerdos y el musical Cats del 2019. Además, ha sido estrella invitada en dos series de televisión: CSI y New Girl.

La carrera artística de Ariana Grande

Ariana Grande es unos años más joven que Swift. Comenzó su carrera con el musical de Broadway “13” en 2008. Grande luego ganó notoriedad como Cat Valentine en la serie de Nickelodeon Victorious y su spin-off Sam & Cat.

Lanzó su primer álbum de estudio, Yours Truly, en 2013. Y cuando los shows habían terminado, estaba explotando como una estrella del pop. Al igual que la intérprete de “Cardigan” Grande se centra típicamente en su música.

Ha publicado cuatro álbumes más: My Everything, Dangerous Woman, Sweetener y Thank U, Next. Sin embargo, ella no ha abandonado la actuación por completo. Grande tuvo un papel recurrente en la serie Scream Queens y protagonizó un episodio de Showtime's Kidding.

Taylor Swift está peleando con el manager de Ariana

El segundo álbum pop de Swift, Reputation de 2017, fue su último álbum con la disquera Big Machine Records. Firmó con Republic Records en 2018. Luego, en 2019, se anunció que el manager musical Scooter Braun había comprado Big Machine, incluidos los derechos de todas las grabaciones maestras de Swift.

La disputa entre autora de "Folklore" y Braun ha sacudido a la industria de la música. Pero Grande nunca ha hablado de eso públicamente. Sin embargo, como uno de los clientes de Braun, muchos creen que ya saben de qué lado está.

Taylor Swift es más rica que Ariana Grande

Aunque Taylor Swift no gana mucho (o posiblemente nada) con su música antigua, todavía está muy bien. Según Celebrity Net Worth, se cree que vale alrededor de 400 millones de dólares. Hace solo dos años, su patrimonio neto rondaba los 320 millones de dólares.

Taylor Swift es más rica que Ariana Grande

TE RECOMENDAMOS LEER: Taylor Swift: La cronología COMPLETA de su enemistad con Kanye West

Mientras tanto, se estima que Ariana Grande tiene un valor de alrededor de $100 millones. Entonces, si bien actualmente tiene un patrimonio menor que Swift, las ganancias de Ariana están en alza. De hecho, es la cantante mejor pagada según Forbes, habiendo ganado $72 millones en 2020 hasta el 4 de junio.