Taylor Swift visita a Selena Gomez durante su show de cocina (VIDEO)

Selena Gomez quiere compartir todos sus logros culinarios con su mejor amiga Taylor Swift. En el último episodio del programa de cocina de Gomez, “Selena + Chef”, la cantante de 28 años realizó una videollamada con Swift para mostrarle sus creaciones. Como era de esperarse Taylor se mostró encantada.

"Selena + Chef", en HBO Max, sigue a Gomez mientras pule sus habilidades culinarias con la ayuda de profesionales mientras se aísla en casa durante la pandemia de coronavirus. "Dios mío, ¿qué es eso?, dijo Swift inmediatamente después de responder a la llamada de Selena Gomez, a lo que el chef profesional Roy Choi respondió: "Es un taco de desayuno de Texas con barbacoa coreana".

"Si no me envías la receta, tendremos problemas", bromeó Swift. "Quiero que me sirvan eso". Luego, Gomez presentó a Swift con Choi y su hija Kaelyn. Finalmente llamó a la cantante de "Folklore" su "mejor amiga". Antes de despedirse, Swift compartió que estaba "muy orgullosa" de su amiga por su creación culinaria y agregó: "¿Sabes cuánto tiempo he estado esperando que te obsesiones con la cocina?".

A principios de este mes, Gomez habló sobre la posibilidad de colaborar con Swift en una canción. "Siempre he soñado con hacer una canción con Taylor", compartió durante una aparición en el programa de entrevistas en streaming Animal Talking de Twitch. "Ambas queríamos hacer eso".

"Se siente como si fuéramos familia, la conozco desde hace 13 o 14 años", agregó. "Ella ha sido mi mejor amiga, y hemos hablado de eso, seguro". El dúo también habló sobre su amistad en enero a través de una charla con el Wall Street Journal, donde Gómez dijo que "ambas pasaron por una mierda al mismo tiempo".

"Taylor me enseñó mucho sobre cómo se me debe tratar a una edad temprana", dijo Gómez a la publicación. "Ella se ha presentado a mí de una manera que nunca hubiera esperado. Voló porque estaba herida y estaba pasando por algo". No es un secreto que la cantante de Folklore y la ex estrella de Disney mantienen una relación cercana.

La fundadora de Rare Beauty agregó: "Cosas estaban pasando con mi familia. y ella se ha demostrado año tras año y en cada momento de mi vida, es una de mis mejores amigas en el mundo. No estamos de acuerdo en todo, pero nos respetamos". Sin duda una de las mejores amistades del espectáculo.

"Siempre ha existido esta cualidad de hermandad, y no lo digo de manera básica", dijo Swift a WSJ. "Sabía desde que la conocí que siempre la tendría de regreso en mi vida, tengo la capacidad de perdonar a las personas que me han lastimado. Pero no sé si puedo perdonar a alguien que la lastimara", finalizó la intérprete de “The Lakes”.