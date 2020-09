¿Taylor Swift tendrá su propio parque temático? Fan comparte el increíble diseño

Taylor Swift fue la musa de su fan, Matthew Ables, cuyo usuario en redes sociales es SuperSwiftie, quien también es admirador de los parques de diversiones. El swiftie presentó el mini parque temático increíblemente detallado con 60 atracciones dedicado a la ganadora del Grammy.

El entusiasta de los parques temáticos que pasa su tiempo asistiendo a los conciertos de Taylor Swift cuando no está montando montañas rusas se quedó atrapado en casa durante la pandemia de COVID-19, incapaz de perseguir sus dos mayores pasiones.

Matthew Ables, comparte vídeos de conciertos de Taylor Swift que inspiraron diseño de su parque miniatura

Así que hizo lo que haría cualquier persona en su posición: construyó un parque temático dedicado a Taylor Swift en su sótano. "De hecho, tenía arreglos para hacer ambas cosas este verano, pero evidentemente 2020 tenía otros planes", explica Matthew Ables al comienzo de un recorrido en vídeo de media hora por su parque.

"Aparentemente esos planes me incluyeron diseñando un parque temático Taylor Swift en toda regla llamado WonderLand"

Así nació el parque temático de Taylor Swift

Matthew Ables describe cómo se le ocurrió la idea en su fiesta de cumpleaños número 22, después de lo cual creó un boceto de su idea con siete áreas de atracciones, que incluían: "Debut, "Fearless", "Speak Now", "Red", "1989", "Reputation" y "Lover".

Luego, Taylor Swift lanzó sorpresivamente "Folklore" y Ables tuvo que repensar todo su concepto y agregar elementos con temas del octavo álbum de estudio de la cantante a la lista de 60 atracciones.

Después de aprender a tocar nuevas canciones, incluida "Betty" en el piano, Ables tuvo una mejor idea de cómo podría integrar el sorprendente octavo álbum de Taylor Swift en la mezcla de su increíblemente detallado mapa de parques temáticos.

Conoce WonderLand, el parque temático de Taylor Swift

El parque temático incluye restaurantes, atracciones y espectáculos, todos inspirados en las canciones, álbumes y vídeos de Taylor Swift, cada uno con su propia historia de fondo y una descripción detallada, todo presentado en el vídeo de la gira de 30 minutos publicado la semana pasada.

Los visitantes ingresan a través de "DebutLand", pueden comer algo en "Abigail's Cafeteria", hacer un TikTok en el gigante "Love Story Ring", experimentar emociones en la zona "Fearless", subirse al paseo "Speak Now Snow Plow", la montaña rusa "I Knew You Were Trouble", relajarse en el "Stay Stay Stay Hotel" y emprender una aventura épica en la "Look What You Made Me Do Experience", que se encuentra en la zona de reputación, acompañado de un remake a escala del espectáculo en el escenario de esa gira.

Pero no te olvides de la mansión Blank Space, el simulador 4D de deriva de Swiftcycle, "Bad Blood" o el canal de troncos, "Out of the Woods", no muy lejos de la montaña rusa de madera "Should've Said No" y el emporio "Cardigan".

WonderLand, el parque en miniatura de Taylor Swift

También puedes poner "Shake It Off" en el escenario de la fiesta de baile, ir al Commissary de 1989, justo al lado de "New Romantics Record Changer Adventure", donde Swifties puede subirse a un tocadiscos gigante inspirado en la letra de la pista del álbum de "1989".

Hay un paseo oscilante "Wildest Dreams", "State of Grace Performance Palace" y, por supuesto, el puesto de "Don't Blame Me Flamin 'Foods". Hay mucho más por descubrir, y Ables promete que también ha dejado espacio para futuros álbumes de Taylor Swift.

¿Qué te parece el parque temático de Taylor Swift? Dinos en los comentarios tu atracción favorita del WonderLand.