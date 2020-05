Taylor Swift sorprende por cómo sobrelleva el aislamiento ¿Sólo se emborracha?

Taylor Swift ha sorprendido a sus fans con su método para poder sobrellevar el aislamiento en el que todos se encuentran, ya que se ha apoyado en el alcohol para poder soportar el encierro.

Del Instagram de Taylor Swift

En su cuenta oficial de Instagram, Taylor Swift compartió con sus 131 millones de seguidores una fotografía desde el encierro en la que está acompañada por una copa de vino a la una de la tarde de un jueves.

“Gran aislamiento”, escribió en Instagram la intérprete de “We are never ever getting back together”, quien también sorprendió por su aspecto despeinado y vistiendo ropa holgada adornada con flores de color morado.

La fotografía de Taylor Swift alcanzó millones de likes de sus fieles seguidores, quienes están de acuerdo en que la ganadora de varios Grammys si sabe como sobrellevar la cuarentena y el aislamiento.

Acompañada de su novio, Joe Alwyn, sus tres gatos (Olivia, Meredith y Benjamin Burton), y varias botellas de alcohol, específicamente vino, Taylor Swift se ha convertido en modelo a seguir durante la cuarentena.

Taylor Swift hace algo más que emborracharse

Aunque en la comodidad de su casa, Taylor Swift ha sobrellevado el aislamiento con alcohol y la compañía de su novio, mientras su amiga Selena Gomez crea un estudio casero para crear nueva música, la rubia intérprete ha hecho otras grandes obras durante la cuarentena.

Te puede interesar: Taylor Swift envía sorpresa de cumpleaños a enfermera que combate el COVID-19

Al estar consciente de la difícil situación por la que atraviesan sus fans ante la pandemia de coronavirus, Taylor Swift ha donado dinero a varios de sus seguidores para ayudarlos a sobrellevar las dificultades económicas causadas por la contingencia.

Además, Taylor Swift ha conmovido al enviar varios regalos de cumpleaños a una enfermera que ha estado trabajando durante los peores momentos de la pandemia en Nueva York, así como otras pequeñas acciones de apoyo a varios fans.