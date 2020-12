Taylor Swift sorprende a sus fanáticos y lanza la cuarta versión de ‘Willow’

Taylor Swift ha acumulado un gran número de seguidores debido a su música y canciones. Recientemente, lanzó su noveno álbum de estudio ‘Evermore’, que ya está causando sensación en las redes sociales.

Desde el lanzamiento del nuevo álbum, Swift ha estado lanzando todos los días una versión remix de ‘Willow’, el tema número uno de ‘Evermore’. Sus fanáticos han comenzado a preguntarse si planea revelar algo enorme.

‘Willow’ de Taylor Swift

La primera canción ‘Willow’ del último álbum de estudio de Taylor Swift, ‘Evermore’, está siendo amada por los fanáticos. Como te informamos en La Verdad Noticias, el video original de la canción se lanzó el 11 de diciembre de 2020.

La cantante de ‘Folklore’ ha estado lanzando remixes de la canción de ‘Willow’ durante cuatro días seguidos. Esto ha llevado a sus fans a especular si planea hacer una gran revelación el día de Navidad o no. Cuatro de las versiones de Willow han sido lanzadas hasta ahora.

Ella lanzó otra de las versiones de Willow el 16 de diciembre que se titula como la 'moonlit witch version’. La canción ya tiene más de 557 mil visitas en YouTube. Uno de sus fans ha comentado sobre la canción diciendo que si Taylor continúa lanzando 13 más, el último caerá el día de Navidad.

‘Evermore’ de Taylor Swift

El álbum ‘Evermore’ de Taylor Swift está compuesto originalmente por 15 canciones. También ha añadido dos bonus tracks. Haim, The National y Bon Iver también han aparecido en las canciones. Mira la lista de canciones aquí:

Willow

Champagne Problem

Gold Rush

‘Tis The Damn Season

Tolerate It

No Body, No Crime (feat Haim)

Happiness

Dorothea

Coney Island (feat The National)

Ivy

Cowboy Like Me

Long Story Short

Marjorie

Closure

Evermore (Bon Iver)

Bonus tracks

Right Where You Left Me

Its Time To Go

Todas las canciones han sido amadas por el público. Algunas de las otras canciones populares de Taylor Swift en Yutube son ‘Blank Space’ (2.600 millones de visitas), ‘You Belong With Me’ (1.200 millones de visitas) y Shake It Off (2.900 millones de visitas).