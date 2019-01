Taylor Swift será Bombalurina en el musical de Cats

La cantante Taylor Swift compartió una foto en Instagram desde el set de la próxima película Cats, confirmando su papel como Bombalurina.

¿Quién es Bombalurina el papel de Taylor Swift?

Bombalurina, el personaje que Taylor Swift interpretará en Cats (basada en el musical de Broadway de Andrew Lloyd Webber) es uno de los personajes femeninos principales, sin embargo, el papel de Taylor Swift no es uno de los principales.

Taylor Swift será Bombalurina en el musical de Cats

Debido a que en la obra original de Cats Bombalurina canta cuatro canciones, podría ser posible que Taylor Swift participe con los temas “The Old Gumbie Cat”, “The Rum Tum Tugger”, “Grizabella: The Glamour Cat” y “Macavity: The Mystery Cat”.

Además de Taylor Swift, Cats también contará con la participación de Rebel Wilson como Jennyanydots, Jennifer Hudson como Grizabella, James Cordencomo Bustopher Jones, Idris Elba como Macavity y más.