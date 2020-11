¿Taylor Swift se presentará en los American Music Awards 2020?

El 2020 de Taylor Swift cambió drásticamente debido al Covid-19. En lugar de embarcarse en su gira Lover Tour, se centró en lanzar un álbum, Folklore. Después de actuar en los Country Music Awards, la cantante podría hacer una nueva aparición, esta vez en los American Music Awards 2020.

Taylor Swift no es ajena a la entrega de premios. Actuó por primera vez en los AMA en 2008, cantando "White Horse". Siguió con más actuaciones en 2010, 2012 y 2014. Después de desaparecer por 2 años, Swift regresó en 2018, donde cantó su tema de Reputation "I Did Something Bad".

Pero la mayor actuación de Taylor Swift en los AMA fue sin duda la más reciente. En 2019, presentó un popurrí, que comenzó con una declaración visual sobre su batalla por sus grabaciones maestras. La actuación incluyó canciones de su álbum Lover, y algunos clásicos como "Love Story".

Las nominaciones de Taylor Swift en los AMA 2020

En los American Music Awards 2020, Swift está nominada a Artista del Año, donde es la única mujer nominada. También está nominada a Video Musical Favorito por “Cardigan”, Artista Femenina Favorita - Pop / Rock, y Álbum Favorito - Pop / Rock por Folklore.

Sí Taylor Swift ganara Artista del Año, sería su tercera victoria consecutiva en esa categoría y su sexta en general. Si gana Artista Femenina Favorita de pop / rock, también será su tercera victoria consecutiva.

Taylor Swift ganó 6 premios en los AMA 2019

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, ningún artista ha hecho eso desde Whitney Houston. También sería su quinta victoria total en la categoría, la mayor cantidad de cualquier artista en la historia de la entrega de premios.