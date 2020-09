¡Taylor Swift se ha vestido como todas las atracciones de Disney World!

Si amas a Taylor Swift y Disney, es mejor que te prepares para quedarte impresionado, pues la artista de "folklore" ha encontrado la manera de unirse a la empresa del ratón, Mickey Mouse.

En Twitter, una 'Swiftie' @Nolaswiftiee compiló el mejor hilo de fotos de Taylor Swift que jamás haya visto. Ahora podemos ver cada atuendo que la cantante ha usado que se asemeja a una atracción de Disney.

Swiftie descubre la inspiración secreta del estilo de Taylor Swift

La mayoría de estos son honestamente fantásticos Disneybounds. Si se pretendía o no es otra cuestión, pero son tan precisos que tenemos que hablar de ellos.

Así que pon tu álbum favorito de la estrella pop y vamos a Disney World al estilo Taylor Swift.

Voyage of the Little Mermaid

Bien, comencemos con La Sirenita. Aquí podemos ver a Swift luciendo un vestido body-con inspirado en Ariel. Además, me la puedo imaginar cantando "Mira estas cosas, ¿no es genial?".

The Great Movie Ride

Muy bien, The Great Movie Ride puede haber sido reemplazado por Minnie and Mickey’s Runway Railway, pero este atuendo encaja perfectamente con esta escena de la última atracción.

The Great Movie Ride

Frozen Ever After

¿Quieres construir un muñeco de nieve? Olaf y Taylor Swift dicen SÍ. Este es simplemente obvio: la cantante de "folklore" está literalmente vestida con nuestro muñeco de nieve favorito y parece que nos dirigimos al pabellón de Noruega en EPCOT ahora.

Frozen Ever After

Kilimanjaro Safaris

Así que esto es lo mejor y más icónico que Taylor Swift con destino a Disney pudo hacer porque su versión de Kilimanjaro Safari en Animal Kingdom no es barro y kachkis, sino este hermoso vestido amarillo.

Kilimanjaro Safaris

Living With the Land

@Nolaswiftiee, esto hubiera sido difícil de señalar, pero oh, vaya, ¿es bueno? Parece que Taylor Swift está sentada justo afuera de la casa en Living With the Land. Desde las ventanas hasta las puertas, ¡parece que incluso pudo haber grabado el video musical aquí!.

Living With the Land

Soarin’

Sí capitán, estamos listos para despegar. Taylor definitivamente tiene una vibra piloto saliendo de este atuendo. La falda azul y dorada realmente combina el look y podemos imaginarnos totalmente a Taylor preparándonos para tomar nuestro vuelo alrededor del mundo.

Soarin’

Jungle Cruise

¡¿Quién sabría que T-Swift era un patrón de Jungle Cruise ?! Puede que le falte el uniforme, pero presta tanta atención al volante del barco como cualquier patrón de Jungle Cruise que haya visto, así que estamos de acuerdo.

Jungle Cruise

Pirates Of The Caribbean

Jack Sparrow, hazte a un lado. Este look de otoño funciona como un pirata atado, ¡nos encanta! Las mangas fluidas y con volantes es lo que realmente solidifica el look pirata en este, solo necesita una botella de ron.

Pirates Of The Caribbean

Rockin’ Rollercoaster

Llevemos nuestra limusina a Disney's Hollywood Studios porque Taylor Swift está literalmente en la banda. Firmar junto a Steven Tyler hace que esta sea la comparación perfecta, ¡y también me hace querer pases entre bastidores para este espectáculo!.

Rockin’ Rollercoaster

Big Thunder Mountain Railroad

Vayamos al oeste para este destino de Disney. Taylor es una damisela en apuros en esta foto con un gran tren en camino. ¿Qué tren podría ser ese? Quizás Big Thunder Mountain en Magic Kingdom. No encaja con la trama de esta atracción, pero el estilo occidental es perfecto.

Big Thunder Mountain Railroad

Haunted Mansion

¿Es Taylor Swift o Constance Hatchaway? ¡En serio, este look merece estar en la escena del cementerio de Haunted Mansion ahora!.

Haunted Mansion

Journey Into Imagination With Figment

¡Taylor Swift nos está sirviendo su mejor look de Nigel Channing en esta foto! A continuación, me gustaría solicitar una versión de "One Little Spark" tocada en un ukelele.

Journey Into Imagination With Figment

Spaceship Earth

¡Taylor parece "la chica más bonita de la escuela" con este look! El patrón gris abstracto se parece a la bola EPCOT y lo quiero en mi cuerpo ahora. Agradeciendo a los fenicios por este.

Spaceship Earth

Dumbo

Esta. Es. Perfecto. Creo que Timothy tiene algo de competencia en sus manos con Taylor luciendo así de perfecta en su look de cabecilla de circo. Encaja excepcionalmente bien en Storybook Circus en Magic Kingdom.

Dumbo

Mad Tea Party

Puede que no me guste dar vueltas en estas tazas, ¡pero me encantaría vestirme como estaba! Taylor Swift parece que está asistiendo a su propia fiesta de té, ¡pero esa gran falda hinchada también la hace lucir como las tazas de té!.

Mad Tea Party

Country Bear Jamboree

Big Al? ¡Más como Big T! ¿A quién más le encantaría ver a Taylor Swift subir al escenario con el resto de la pandilla Country Bear Jamboree en Magic Kingdom?.

Country Bear Jamboree

Castillo de Cenicienta

Esta foto es Cenicienta a más no poder. Desde el vestido perfectamente fluido en los escalones del castillo, todo lo que Taylor Swift necesita hacer es dejar una zapatilla de cristal.

Castillo de Cenicienta

Así que ahí lo tienes: ¡Taylor Swift es básicamente todas las atracciones de Disney y nos encanta!. ¿Cuál fue tu look favorito? ¡Háganos saber en los comentarios!.