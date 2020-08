Taylor Swift se acerca a los 400 millones de dólares ¿Cómo logró su fortuna?

Los grandes artistas como Taylor Swift a menudo firman malos tratos y terminan sin ganar mucho dinero, ya que generan millones para otros. Mientras eso sucede, a menudo se les anima a gastar dinero que en realidad no tienen, endeudándose y preparando el triste final de su caída.

Taylor Swift ha logrado evitar ese destino a pesar de que se hizo famosa cuando era adolescente. La cantante tomó decisiones inteligentes y ha amasado una fortuna que se acerca a los 400 millones de dólares. Swift ha acumulado esa riqueza en parte a través de su música y construyendo una marca global.

La cantante tomó decisiones inteligentes y ha amasado una fortuna que se acerca a los 400 millones de dólares

Swift ha trabajado con importantes marcas como Coca-Cola, Capital One, AT&T, Coty's CoverGirl, Apple y otras. Muchas de las ganancias de Swift provienen de lo que realmente le gusta. Su asociación con Apple, por ejemplo, se centró en anuncios basados en la música que ama y el trato de Swift con Coca-Cola se ha construido en torno a su amor por la Coca-Cola dietética.

Ese tipo de acuerdos conectan con los consumidores y juegan como genuinos. Eso ayuda a Swift a construir una conexión más profunda con su base de fans en lugar de ser acusada de venderse. También ha maximizado inteligentemente sus ganancias haciendo giras extensas y utilizando precios dinámicos para vender boletos.

¿Cuáles es la fórmula de su fortuna?

Básicamente, Swift utiliza un modelo que ofrece el máximo rendimiento en lugar de venderse rápidamente. Si fue a Ticketmaster en enero y tomó un asiento en la tercera fila para el espectáculo de Taylor Swift el 2 de junio en el Soldier Field de Chicago, le habría costado 995 dólares.

Pero si buscaras el mismo asiento tres meses después, el precio habría sido de 595 dólares. Esto se debe a que Swift ha adoptado "precios dinámicos", donde las entradas para conciertos, como los asientos de avión, cambian los precios constantemente para adaptarse a la demanda del mercado.

Taylor Swift ha adoptado "precios dinámicos", donde las precios para sus conciertos cambian constantemente

Es un movimiento destinado a exprimir el mercado de boletos secundarios, pero también dejó a muchos fanáticos confundidos ya que se les pide que paguen cientos de dólares más que el valor nominal. Puede que eso no sea muy amigable para los fanáticos, pero maximiza los ingresos para la autora de "Folklore".

Esto igual ayuda a que los vendedores externos no tomen parte de la acción. Básicamente, los fanáticos terminan pagando el mismo precio de todos modos, por lo que usar este modelo hace que Swift obtenga la mayor cantidad de dinero posible cuando realiza sus conciertos.

Finalmente, la cantante ha sido muy inteligente con las colaboraciones. Trabajar con otros artistas la expone a nuevos fans. Trabajar con Ed Sheeran (quizás el único artista pop más grande que ella) no puede hacer daño. Lo mismo podría decirse de Kendrick Lamar o The Chicks (antes Dixie Chicks), dos actos importantes cuyos fanáticos pueden no estar naturalmente inclinados a Swift.

Trabajar con otros artistas la expone a nuevos fans

¿Cuáles son las lecciones de Taylor Swift?

La lección de la estrategia de Swift es que puedes vender sin venderte. Respaldar a Coca-Cola cuando eres un gran fanático de la Coca-Cola Light es sacar provecho de algo que ella cree de alguna manera y que nunca ha intentado ocultar. ¿Cómo se aplica eso a ti? Piense en la misma lógica cuando invierta.

Puede ganar dinero comprando acciones de una empresa cuya misión no apoya. O puede invertir en marcas que hablen de quién es usted y que a usted le gusten, sin dejar de ganar dinero. Los precios dinámicos que utiliza Swift igual valen la pena, negocie el aumento que se merece mostrando un valor aceptable y no regalando su trabajo con ofertas y esas cosas.

La lección de la estrategia de Swift es que puedes vender sin venderte

TE PUEDE INTERESAR: Taylor Swift: Todo lo que necesitas saber sobre la cantante

Por último, Swift nos ha enseñado el valor empresarial del trabajo en equipo. “Soy buena en muchas cosas, pero a menudo recurro a mis colegas cuando me hacen una pregunta fuera de mi círculo (la música)” comentó la intérprete de “The Lakes”. Hazlo mucho y pronto descubrirás que tu propio círculo ha crecido.