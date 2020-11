Taylor Swift rompe su propio récord en los American Music Awards 2020/Foto: Trendencias

Taylor Swift le quitó la corona a Taylor Swift en los American Music Awards y tuvo una gran explicación para no estar en el espectáculo.

La cantante ganó tres premios, incluido el de "Artista del año" votado por los fanáticos, que fue presentado el domingo por la anfitriona Taraji P. Henson.

Apareciendo a través de un video desde otra ubicación, Swift agradeció a sus fanáticos, a quienes dijo "han sido más que maravillosos todos los años de mi carrera, pero especialmente este cuando hemos estado tan separados, no hemos podido vernos en concierto debido a la pandemia”, dijo Swift.

"La razón por la que no estoy allí esta noche es que en realidad estoy grabando toda mi música antigua en el estudio donde la grabamos originalmente", agregó Swift. "Así que ha sido increíble y no puedo esperar a que lo escuches".

Taylor Swift ha estado envuelta en una disputa con el famoso gerente de música y empresario Scooter Braun desde que su compañía compró su catálogo de música el año pasado al antiguo sello musical de Swift.

La cantante sugirió que podría volver a grabar su música y recientemente compartió una emotiva respuesta en las redes sociales cuando se hizo público que Braun había vendido los masters de sus primeros seis álbumes.

Taylor Swift, la artista más premiada de los AMAs

Swift, que ahora tiene 32 victorias en AMA, la mayor cantidad de cualquier artista en la historia del programa, no fue la única celebridad que apareció con un estilo no tradicional en los AMA del domingo, que no tuvieron audiencia en vivo debido a la pandemia.

Taylor también es la artista que más veces ha ganado la categoría de Artista del Año en los AMAs. Este 2020 fue la primera vez en que Swift no se presentó al famoso evento, ya que se encuentra regrabando sus antiguas canciones/Foto: The Jakarta Post

Henson anunció que los que estaban en el teatro estaban socialmente distanciados y agrupados por hogar, enmascarados y probados para Covid-19 antes del espectáculo. Otros asientos tenían carteles recortados de estrellas, incluida Beyoncé.

A pesar del ambiente poco ortodoxo de Covid-19, Swift dijo a sus fans: "Todavía me siento realmente conectada contigo a través de la música, tu reacción a (su último álbum) 'Folklore' y todas las formas en que tu imaginación honró ese álbum".

Te recomendamos leer: Taylor Swift: Todo lo que necesitas saber sobre la cantante

"Te amo mucho", dijo Taylor, "y soy muy, muy afortunada gracias a ti". ¿Crees que Taylor Swift podría seguir liderando los American Music Awards? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.