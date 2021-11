Taylor Swift rompe récord de la canción número uno más larga con "All Too Well"

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la cantante Taylor Swift estrenó su álbum regrabación “Red (Taylor 's Versión)” el cual llegó el pasado 12 de noviembre.

En ese sentido, le hemos dado la cobertura a todos los logros que ha tenido la cantante con esta regrabación, pues se posicionó en el número uno de Billboard.

Hace unas horas te contamos que Red es el decimo albúm numero uno en la lista de Billboard 200 para Taylor Swift, y la canción All Too Well también alcanzó la cima.

El récord de All Too Well

La cantante estadounidense se convirtió en la artista con la canción más larga en el puesto número uno de la lista de Billboard, que acumuló una entrada de 54.4 millones de reproducciones en Estados Unidos en la semana del 12 al 28 de noviembre.

Con esto, Swift superó al poseedor del récord Don Mclean, quien ocupaba la primera posición con la canción más larga gracias a su pista “American Pie partes I y II”, la cual duraba 8 minutos.

Taylor Swift estrena más versiones de All Too Well

Taylor es ahora la mujer con la canción más larga en Billboard

La canción mencionada nace de una experiencia personal de Swift, y en la versión original del 2012 no la promociona como un sencillo, de hecho, le costaba cantar en los conciertos.

Sin embargo, casi 10 años después abraza la canción, y la lanza como el primer sencillo de esta regrabación, estrenando un cortometraje para la canción el cual protagonizó Dylan O’Brian.

Además, hace unos días estrenó la versión “Sad Girl”, la cual ya cuenta con millones de reproducciones por parte de los fans.

¿Cuál de tus versiones de All Too Well ha sido tu favorita?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

