Taylor Swift rompe los récords de Spotify por transmisión de un solo día

El álbum Red regrabado de Taylor Swift ha hecho historia en Spotify en su primer día de lanzamiento.

Red (Taylor's Version) , el álbum de 30 pistas de Swift que llegó el 12 de noviembre, ya está batiendo récords en el servicio de transmisión: en su día de apertura se convirtió en el álbum más reproducido en un día por una mujer, con más de 90,8 millones. transmisiones globales, Spotify confirmó con Billboard .

Con esta hazaña, Swift supera su récord anterior con Folklore de 2020 , que en su primer día vio 80,6 millones de reproducciones.

La hazaña de Taylor Swift

Además, con el lanzamiento del viernes de Red (versión de Taylor) con 30 canciones nuevas , Swift se convirtió en la mujer con más streams en un día en la historia de Spotify, con más de 122,9 millones de streams.

Swift tiene actualmente más de 47 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Red (versión de Taylor) incluye grabaciones actualizadas de todas las canciones del álbum Red 2012 de Swift, y mucho más.

Hay nueve temas de "From the Vault", incluida la esperada versión de 10 minutos del favorito de los fans "All Too Well".

La prolífica compositora también mostró sus dotes como directora de All Too Well , un cortometraje inspirado en la canción que se estrenó el viernes por la noche, protagonizada por Sadie Sink, Dylan O'Brien y la propia Swift.

Taylor Swift está programado para aparecer como invitado musical en SNL el sábado por la noche (13 de noviembre).

