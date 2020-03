Taylor Swift revela quienes son las mujeres que la han inspirado

La famosa cantautora Taylor Swift, publicó en sus redes sociales una lista de sus canciones favoritas, de las mujeres que la han inspirado a lo largo de su carrera y de algunas que la han acompañado en varios momentos de su vida.

La lista está conformada por 51 canciones, entre las que destacan "What’s Up?" de 4 Non Blondes, de Dido, "White Flag"; de Shania Twain, "You’re Still The one"; de Kelly Clarkson de "Just Missed The train"; Shakira con "Underneath Your Clothes"; entre muchas otras.

Taylor Swift comentó que la lista musical es muy especial para ella, ya que estas poderosas mujeres la guiaron melódicamente, líricamente, espiritualmente y emocionalmente sin siquiera saberlo y recalcó que no ha tenido la oportunidad de conocer en persona a la mayoría de las mujeres que figuran en la lista.

Finalmente, la también actriz, expresó que la idea de realizar esta lista de canciones de diferentes mujeres artistas, es referente al mes de la mujer, celebrado el pasado 8 de Marzo.

“Al final del mes de la historia de la mujer, quería hacer una lista de reproducción de canciones y artistas que hicieran música que se convirtiera en la banda sonora de mi vida por un tiempo, una fase, viajes sin fin en el autobús escolar, obtener mi licencia y conducir sola, gritando en un cepillo para el pelo y decidiendo en última instancia que quería hacer”. comentó la querida cantante.

Taylor Swift da apoyo económico a fans por la pandemia de COVID-19

La cantante Taylor Swift ha sorprendido a su comunidad de fans, ya que ha realizado donaciones directas a múltiples fans que le han comentado sobre su delicada situación económica sin esperar nada a cambio.

Un ejemplo de esto es lo vivido por Holly Turner, quien recibió un tierno mensaje de Taylor “Holly, siempre has estado ahí para mí. Quiero estar ahí para ti ahora mismo. Espero que esto ayude. Amor, Taylor.” Sin duda Taylor ama a sus fans