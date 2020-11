Taylor Swift revela que se sentía ACABADA cuando tenía 22 años

Taylor Swift ha dado una nueva entrevista donde analiza el proceso para crear su clásico cuarto álbum de estudio, "RED", y la inspiración detrás de este.

Si eres Swiftie, la última entrevista de Taylor Swift con el podcast, "500 Greatest Albums de Rolling Stone" fue una auténtica fiesta, ya que reveló todos los detalles del álbum.

Entre las revelaciones de Taylor Swift, compartió que el tema favorito de los fans, "All Too Well", tenía inicialmente 10 minutos de duración y más detalles del álbum que llegó al puesto 99 del listado (sobre lo que puedes leer en La Verdad Noticias aquí).

"Red" de Taylor Swift fue lanzado el 22 de octubre de 2012

La crisis de los 22 de Taylor Swift

En su entrevista, la estrella de Miss Americana también habló sobre los miedos y dudas personales que conquistó mientras hacía "Red", entre el año 2011 y 2012.

"Siempre he sido muy consciente de mi propia relevancia y mortalidad. Mi carrera comenzó cuando tenía 16 años sacando álbumes, así que a los 22 ya me sentía como una vieja noticia", explicó.

"Estaba viendo a artistas más nuevos y geniales salir cada semana. Ya me sentía como, 'Sabes, mierda. Estoy en mi cuarto disco, ¿qué puedo ofrecer a la gente?'"

Y fue en esta encrucijada creativa que la ahora Artista de la Década de Billboard decidió ir más allá de su sonido ya establecido para hacer de Red el clásico ecléctico que es.

"Yo estaba como, 'No, ¿sabes qué? No quiero que esto sea la parte de mí que permanece en este lugar musicalmente para siempre y aburre a la gente hasta la muerte'", dijo la compositora de "Folklore".

"Fue un combate de lucha interesante con mis propios miedos de quedarme estancada, lo que convirtió a Red en el viaje de diversión que terminó siendo".

Y es por eso que seguimos escuchando a "Red" más de ocho años después de su lanzamiento.

