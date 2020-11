Taylor Swift revela que grabó una versión extendida de "All Too Well"

Un día después de que Taylor Swift confirmara que había comenzado a volver a grabar sus viejos éxitos, reveló nuevos y sorprendentes detalles sobre una de las primeras versiones de la balada favorita de los fanáticos "All Too Well".

En un reciente podcast de Rolling Stone, Taylor explicó que 'All Too Well', la primera canción que escribió para su álbum de 2012 ‘Red’, comenzó con la improvisación en el estudio. Ella dijo: "Incluía la palabra F y básicamente recuerdo que mi técnico grabó lo que yo estaba haciendo".

Taylor Swift reveló nuevos detalles sobre "All Too Well"

La superestrella continuó: "Terminé llevándome a casa y escuchándolo. Y yo estaba como, 'Realmente me gusta esto, pero definitivamente dura como 10 minutos y necesito reducirlo'". Ella y la compositora Liz Rose editaron alrededor de siete versos adicionales antes de lanzarla.

Ahora los Swifties se preguntan si alguna vez llegaremos a escuchar la versión extendida y explícita del tan adorado número, que se rumorea que es sobre el ex Jake Gyllenhaal. Claro, ‘Red’ salió hace ocho años, pero todavía es aclamado como el mejor álbum que Taylor Swift ha hecho.

Eso es según Rolling Stone, que clasificó a Red no. 99 en sus 500 mejores álbumes de todos los tiempos. En el nuevo podcast, la cantante de "Cardigan" continuó su inmersión al llamar a ‘Red ‘su "único álbum de ruptura verdadera".

De hecho, ‘Red’ puso en marcha una secuencia de épocas muy diversas para el cantante, incluido el synth-pop de ‘1989’, las letras de rap de ‘Reputation’, el pop-rock retro de ‘Lover’ y el sonido alternativo de ‘Folklore’.

Taylor Swift volverá a grabar sus viejos éxitos

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el último álbum de Taylor Swift, ‘Folklore’, fue escrito durante la cuarentena y lanzado en julio. Es el segundo álbum que ha hecho y que posee, desde que se unió a Republic Records y Universal Music Group en 2018.

Esta semana, su lucha por poseer los masters de sus primeros seis álbumes dio un nuevo giro. Ella abordó los rumores el lunes 16 de noviembre de que el manager musical Scooter Braun vendió Big Machine Label Group, que incluye a sus antiguos maestros, a una firma de capital privado.

Taylor Swift dijo: "Esta fue la segunda vez que se vendió mi música sin mi conocimiento", y confirmó que la regrabación de sus clásicos está en marcha. Por lo tanto, es posible que los fanáticos puedan escuchar la versión 2021 de "All Too Well" en muy poco tiempo.