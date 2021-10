La era Red de Taylor Swift está a punto de "comenzar de nuevo". La superestrella del pop reveló este jueves 30 de septiembre que lanzará la versión regrabada de su álbum originalmente estrenado en 2012 una semana antes de lo que originalmente esperaban sus devotos fans.

“Tengo algunas noticias que creo que les van a gustar. ¡Mi versión de Red saldrá una semana antes de lo programado (incluido el vinilo de 4 discos), el 12 de noviembre! No puedo esperar para celebrar el 13 contigo y nuestro nuevo/viejo álbum de otoño”, escribió la cantante en Twitter.

Taylor Swift decidió adelantar el estreno de la nueva versión de Red.

En junio, la intérprete de ‘Look What You Made Me Do’ anunció que Red (Taylor's Version) sería el segundo álbum regrabado de su serie de seis, luego del lanzamiento de Fearless (Taylor's Version) en abril, el cual terminó regresando al puesto número 1 en el Billboard 200 13 años después de su lanzamiento inicial en 2008. Ahora, la nueva versión se estrenará el 12 de noviembre en lugar del 19 de noviembre a través de Republic Records.

Todo sobre Red (Taylor's Version)

La nueva versión de Red incluirá algunos temas inéditos que fueron descartados en 2012.

La versión regrabada de 30 pistas de Red contará con nueve bonus tracks, incluidas colaboraciones con Phoebe Bridgers, Ed Sheeran y Chris Stapleton. La cantante también compartió en su primer video para TikTok que el álbum contará con una versión en vinilo.

"Musical y líricamente, Red se parecía a una persona con el corazón roto… Estaba por todas partes, un mosaico fracturado de sentimientos que de alguna manera encajaron al final. Feliz, libre, confundido, solitario, devastado, eufórico, salvaje y torturado por recuerdos del pasado. Como probar piezas de una nueva vida , Entré al estudio y experimenté con diferentes sonidos y colaboradores. Y no estoy seguro si estaba volcando mis pensamientos en este álbum, escuchando a miles de tus voces cantarme la letra en solidaridad apasionada, o si simplemente era tiempo, pero algo se curó en el camino”, fue como Taylor Swift describió este álbum, mismo que le ayudó a trascender en la industria musical.

El impacto de Red y Taylor Swift en Billboard

Red es sin duda el álbum preferido de millones de fanáticos.

De acuerdo a información publicada por la revista Billboard, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Red es su cuarto álbum de estudio y fue lanzado en octubre de 2012. El disco le dio el primer sencillo No.1 a Taylor Swift en el Billboard Hot 100, estamos hablando de ‘We Are Never Ever Getting Back Together’.

Además, cuenta con grandes éxitos como ‘I Knew You Were Trouble’, ‘22’ y ‘Everything Has Changed’, esta última en colaboración con el cantante Ed Sheeran. Red alcanzó el puesto número 1 en el Billboard 200 durante el año de su lanzamiento y permaneció en dicha lista durante 171 semanas.

