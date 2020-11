Taylor Swift revela por qué lanzó música bajo un seudónimo masculino

Taylor Swift es una de esas artistas con tal nivel de fama que cualquier música que haga tendrá éxito. De hecho, una vez lanzó accidentalmente una pista que tenía ocho segundos de estática y llegó al número uno en iTunes.

Pero en una nueva entrevista, habló sobre el atractivo de escribir música con un nombre falso. En una discusión con Paul McCartney para Rolling Stone, Swift habló sobre escribir la canción de Calvin Harris y Rihanna 'This Is What You Came For' en 2016.

"Escribí bajo el nombre de Nils Sjöberg porque esos son dos de los nombres más populares de los hombres suecos. Escribí esta canción llamada 'This Is What You Came For' que Rihanna terminó cantando. Y nadie lo supo por un tiempo", mencionó la cantante de “Folklore”.

En el momento del lanzamiento de la canción, Swift estaba saliendo con Harris. Después de que se separaron, se filtraron noticias sobre la contribución de Swift. TMZ informó que la cantante "escribió la canción, se sentó al piano e hizo una demostración en su iPhone", que luego envió a Harris.

En ese momento, Taylor Swift dijo que no quería que su participación en la pista fuera algo importante. "Creo que cuando aparece un seudónimo es cuando todavía tienes amor por hacer el trabajo y no quieres que el trabajo se vea ensombrecido", dijo la cantante.

Taylor Swift volvió a utilizar su seudónimo

McCartney luego compartió su experiencia escribiendo bajo un seudónimo. "También demuestra que puedes hacer algo sin la etiqueta de fama. Hice algo por Peter y Gordon. Y solía escribir bajo el nombre de Bernard Webb", dijo.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Taylor Swift volvió a utilizar su nombre Nils Sjöberg a principios de este año cuando produjo una versión simplificada de su canción 'Look What You Made Me Do' para el programa Killing Eve.

La portada fue interpretada por una banda ficticia - Jack Leopards & The Dolphin Club - que Swifties ha teorizado que está compuesta por su hermano Austin y el productor musical Jack Antonoff.