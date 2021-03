Taylor Swift revela la poderosa historia detrás de la letra del “folklore”

La cantante internacional, Taylor Swift está levantando el velo de su álbum, folklore, que batió récords. De acuerdo a la revista PEOPLE, la superestrella, de 31 años, habla sobre la inspiración detrás de una de sus letras favoritas en su octavo álbum de estudio, que fue escrito y grabado en su totalidad de forma remota en cuarentena el año pasado.

Taylor Swift y su éxito con “folklore”

Taylor Swift mencionó que pudo ser un verdadero momento de agarre de perlas para la sociedad cuando una mujer se adueña de sus deseos y lo salvaje y le encantó la idea de que la mujer en cuestión estaría demasiado feliz en su libertad como para preocuparse siquiera de que esté erizando las plumas , levantando las cejas o convirtiéndose en la comidilla del pueblo, expresó la estadounidense.

Cabe mencionar, que de acuerdo a una encuesta, la canción favorita de los fanáticos también ha sido aceptada por los críticos por el juego de palabras característico de Swift y los paralelismos que la estrella del pop trazó con su propia vida. "Cincuenta años es mucho tiempo / Holiday House se sentó tranquilamente en esa playa / Libre de mujeres con locura / Sus hombres y malos hábitos, y luego lo compré yo", canta Swift en el final de la canción.

En los últimos años, la superestrella ha sido cada vez más franca sobre el sexismo ella y otras artistas femeninas han enfrentado en la industria. Pese a que ganó el problema de la demanda a un parque de atracciones ella sigue teniendo los pies sobre la tierra y dando la mejor música a sus seguidores.

Sobre el tema del documental de Netflix dijo que se encuentra tratando de ser lo más educada posible sobre cómo respetar a las personas, sobre cómo desprogramar la misoginia en mi propio cerebro. Tirala, rechaza y resiste, expresó que no existe tal cosa como una puta. No existe tal cosa como una perra. No existe tal cosa como alguien que es mandón, solo hay un jefe, finalizó.

