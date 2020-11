Taylor Swift revela la gran razón por la que se perdió los AMA 2020

Por sexta vez y por tercer año consecutivo, Taylor Swift se llevó a casa el título de Artista del Año en los American Music Awards. Sin embargo, la estrella no estaba presente para recoger el premio en los el espectáculo, y tenía una muy buena razón para faltar.

En 2019, Taylor expresó su enojo por su antiguo sello discográfico, Big Machine Label Group, vendiendo sus grabaciones maestras a Scooter Braun, quien es el gerente de Justin Bieber, Ariana Grande y una gran cantidad de otros artistas de alto perfil.

Taylor Swift se llevó a casa el título de Artista del año en los AMA 2020

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Taylor Swift ha prometido volver a grabar los álbumes que hizo con Big Machine... que es exactamente lo que estaba haciendo el 22 de noviembre, la noche de los AMA.

Taylor Swift habló sobre la regrabación de sus álbumes

De pie en el estudio de grabación con el fondo de un tapiz del zodíaco, Taylor, quien sorprendentemente lanzó su último álbum 'Folklore' en julio de 2020, expresó. gratitud por ganar el premio Artista del año.

"Muchas gracias por esto. Este es un premio votado por los fanáticos, lo que significa mucho para mí. Ustedes han sido más que maravillosos todos los años de mi carrera, pero especialmente este, cuando hemos estado tan separados”, dijo la intérprete de “Cardigan”.

“No hemos podido vernos en concierto, pero todavía me siento realmente conectada contigo a través de la música. Agradezco tu reacción a Folklore y todas las formas en que tu imaginación honró ese álbum, te amo mucho y soy muy, muy afortunada gracias a ti", continuó Swift.

Luego agregó: "La razón por la que no estoy allí esta noche es que en realidad estoy regrabando toda mi música antigua, en el estudio donde originalmente la grabamos, así que ha sido increíble, y no puedo esperar a que lo escuches. Te quiero mucho".

No está claro cuándo la cantante de "Shake It Off" lanzará sus álbumes regrabados. Sin embargo, muchos medios internacionales han comentado que el nuevo material de Taylor Swift podría salir a principios del próximo año.