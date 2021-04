Taylor Swift revela el nuevo Setlist de Fearless

Taylor Swift ha compartido la lista completa de canciones de Fearless (Taylor's Version) y los fans están emocionados por lo que se viene.

Y es que la cantante ha tenido que regrabar sus canciones originales del pasado, luego de que Scooter Brown se adueñara de sus masters.

La superestrella del pop de 31 años acudió a las redes sociales el sábado (3 de abril) para revelar las 27 pistas incluidas en la versión regrabada de su exitoso álbum de 2008, Fearless , incluidas dos colaboraciones con Keith Urban.

“Me siento realmente honrado de que @keithurban sea parte de este proyecto, haciendo dúos en That's When y cantando armonías en We Were Happy. Fui su acto de apertura durante la era del álbum Fearless y su música me ha inspirado infinitamente".

Añadió: “Estoy contando los minutos hasta que todos podamos saltar juntos a este valiente mundo, lleno de nostalgia y novedad a partes iguales. Primero, intrépido ".

Taylor Swift tendrá 27 canciones en su nuevo álbum

El amor de Keith Urban hacia Taylor Swift

Urban podría ser uno de las Swifties más grandes que existen, y califica la canción principal de "Lover" de su álbum de 2019 "tan exquisitamente escrita" y "tan magníficamente diseñada".

Más tarde le dijo a Billboard en los Premios Grammy 2020 que considera que Swift es "uno de los mejores compositores de la época".

El próximo álbum de Swift incluye regrabaciones de las canciones originales de Fearless , junto con seis canciones inéditas de "From the Vault", incluida, ¿No? "Y" Bye Bye Baby".

A finales de marzo, lanzó "You All Over Me (From the Vault)" con Maren Morris. Fearless (Taylor's Version) está programado para su lanzamiento el 9 de abril.

El viernes, la cantante desafió a Swifties a decodificar los nuevos títulos de las canciones con un videoclip lleno de huevos de Pascua. “La puerta de la bóveda está a punto de volverse tan desquiciada como pensarán que estoy después de ver este video”, tuiteó. “Nivel: Experto. ¡Feliz decodificación! "

Swift anunció su intención de volver a grabar sus primeros seis álbumes, lanzados entre 2006 y 2017 por Big Machine Label Group, en 2019, luego de la adquisición de sus grabaciones maestras por Scooter Braun. Swift había intentado recomprar sus másters durante años antes de la venta y comenzó a volver a grabar su catálogo anterior en noviembre pasado.

"Va a ser divertido, porque se sentirá como recuperar la libertad y recuperar lo que es mío", dijo Swift a Billboard en 2019 sobre la regrabación de su catálogo.

“Cuando creé [estas canciones], no sabía lo que llegarían a ser. Volver a entrar y saber que significó algo para la gente es en realidad una forma realmente hermosa de celebrar lo que los fans han hecho por mi música ".

Fearless fue el primer álbum de Swift en encabezar la lista Billboard 200 , pasando 11 semanas no consecutivas en el puesto 1.

El álbum también le valió a Swift un premio Grammy, incluido el álbum del año; Más tarde ganó el mismo premio con 1989 en 2014 , y se llevó a casa su tercer álbum del año como trofeo en marzo con Folklore.

