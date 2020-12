Taylor Swift revela cómo su relación con Joe Alwyn ha cambiado su vida

Si bien Taylor Swift puede derramar su corazón en sus canciones para que el mundo las vea, es extremadamente reservada sobre su relación con su novio, Joe Alwyn. Rara vez se ve a la pareja juntos y se han propuesto mantener su relación en privado.

Swift ha compartido que si habla de su relación públicamente, la gente tiene la idea de que está abierta a discusión cuando no lo es. Sin embargo, los fans pueden echar un vistazo a la relación de Swift si prestan suficiente atención a su música.

Swift compartió nuevos detalles sobre su relación con Alwyn

Swift es conocida por usar su vida personal como inspiración para escribir canciones. Habiendo escrito o coescrito cada una de sus canciones, Swift a menudo les da a los fanáticos picos sobre sus amistades, vida familiar y, por supuesto, sus relaciones románticas.

Aunque Taylor Swift no ha confirmado qué canciones son sobre su novio, los fans han comprobado que más de unas pocas son sobre Alwyn. "Peace",“Call It What You Want”, “Lover”, “False God”, y más son canciones que se han vinculado a la relación de Swift con Alwyn.

Taylor Swift les dio a los fanáticos un vistazo de su relación

Los fanáticos también tuvieron la oportunidad de aprender un poco más sobre la relación de Swift con Alwyn a través de su documental, Miss Americana. La cantante de "Folklore" compartió que su novio le enseñó cómo vivir una vida más normal.

Los Swifties se emocionaron cuando Swift pareció decirle “Te amo” a Alwyn mientras le tocaba una nueva canción. La artista de ‘Red’ incluso provocó especulaciones de que ella y Alwyn estaban comprometidos después de que los fanáticos vieron un anillo en su dedo anular.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Taylor Swift es conocida por no revelar detalles de su vida privada. Sin embargo, en una conversación reciente con Paul McCartney para Rolling Stone, Swift compartió un poco más sobre su relación con Alwyn.

Joe Alwyn cambió su vida

La compositora reveló que su novio simpatiza "absolutamente" con ella por el circo mediático que a menudo rodea su vida. Pero también reveló que estar con el actor le ha permitido reestructurar la forma en que vive su vida para hacerla más privada.

"Creo que estar en la relación en la que estoy ahora, definitivamente he tomado decisiones que han hecho que mi vida se sienta más como una vida real y menos como una historia que se comentará en los tabloides", compartió Swift sobre cómo estar con Alwyn ha cambiado su perspectiva.

Si bien la vida de Taylor Swift probablemente nunca será completamente normal, es genial que haya creado algo con Alwyn que parece que le pertenece exclusivamente a ella. Estamos seguros de que sus fans están felices de que haya encontrado a su pareja ideal.